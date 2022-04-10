"Не встигла втекти": під Києвом кадировець по-звірячому зґвалтував і жорстоко вбив українку

Один з окупантів вивів жінку в сусідній будинок, де ґвалтував, а потім жорстоко зарізав.
У Київській області в Макарові кадирівці жорстоко вбили місцеву жительку Тетяну Задорожняк.
Як повідомляє представник МВС України Антон Геращенко, молода жінка з 2012 року проживала в місті з чоловіком і собакою.
"Два роки тому, 16 березня, COVID-19 забрав життя її чоловіка. А цього року 15 березня кадирівці по-звірячому позбавили Тетяну життя", - пише Геращенко.
Жінку ґвалтували та зарізали
Коли в селище увійшли кадирівці, вона в своєму будинку чекала подругу, з якою повинна була евакуюватися. Один з окупантів вивів її в сусідній будинок, де ґвалтував, а потім жорстоко зарізав.
"Ніхто не знає, скільки днів окупанти мучили жінку. Їй не могли прийти на допомогу, тому що місцевих жителів замикали в підвалах по кілька людей, а тим, кому вдалося залишитися вдома, не можна було навіть підійти до вікон - відразу ж лунала автоматна черга", - пише Геращенко.
Помстилися на життя Тетяни
Як розповіли місцеві жителі, жінку поховали у дворі її ж будинку.
А ось ґвалтівника-кадировця вбили російські солдати.
Макарівський Хатіко чекає Тетяну
Собака на прізвисько Ріні, яка була вірним другом Тетяни, сидить майже місяць на одному ж місці і чекає її.
Собака голодна і категорично не дозволяє підступати до себе. Волонтери намагалися забрати його в притулок, але цього зробити не вдалося.
"На даний момент волонтери шукають для собаки сім'ю, яка готова зіткнутися з усіма складнощами у догляді", - повідомив Геращенко.
Нагадаємо, з початку вторгнення Росії в Україну Офіс уповноваженого з прав людини вже почав отримував скарги від українців про статеві злочини скоєних проти них російськими військовими.
Крім того, у Київській області окупанти зґвалтували жінку. 33-річна українка Наталія розповіла, що над нею кілька годин знущалися п'яні російські окупанти. Перед цим військові застрелили її чоловіка і собаку.
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