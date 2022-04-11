Кадиров розповів про новий наказ Путіна - "взяти Київ" і "звільнити Донецьк і Луганськ"

Кадиров розповів про нове завдання від Путіна / Фото kremlin.ru

Чеченський диктатор Рамзан Кадиров, який нещодавно зганьбився на баскетбольному майданчику, бо з кількох спроб не зміг закинути м'яч у кошик, знову зібрався "захоплювати" українську столицю Київ.

За його словами, "завдання поставлено верховним головнокомандувачем", тобто путіним, заявив Кадиров у відеозверненні в Telegram.

На підтвердження своїх слів Кадиров продемонстрував якісь карти.

"Отримав карти. Повністю, дон, точки позначено, завдання зрозумілі. І ми вже починаємо працювати конкретно, точково, дон. Буде наступальна ще робота, дон. Не лише в Маріуполі, дон, а й у всіх інших там населених пунктах, містах і селах, дон", - сказав Кадиров.

За його словами, "кадирівці" будуть" звільняти Луганськ і Донецьк". Ці міста, як відомо, перебувають під контролем РФ з 2014 року.

"Таке завдання поставлено верховним головнокомандувачем, нашим дорогим президентом володимиром путіним. І потім далі заберемо Київ і всі інші міста", - заявив Кадиров та одразу ж уточнив, що "мета - не забрати міста, а знищити бандерівців, нациків".

Як повідомляв Главред, "кадирівці", яких тепер називають не інакше як "TikTok-військами", вступили у "запеклий бій " в одному з українських міст. Вони відзначилися тим, що обстріляли непрацюючий світлофор, а "битву" зняли на камеру. Відео потрапило в Мережу.

Також "кадирівці" відзначилися зйомкою ще одного постановочного "бою" з порожнім гаражем. Один з бойовиків обстрілював металеві двері, нібито беручи участь у перестрілці з кимось зовні.

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