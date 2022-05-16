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Зґвалтували вагітну та 83-річну бабусю: жителі Херсонщини розповіли про жахи окупації

16 травня 2022, 22:56

Все село в траншеях, солдати рили їх голими руками.

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жителі села в Херсконской області / скріншот

У середині березня російські війська зайняли північні райони Херсонської області. На початку квітня окупанти вийшли, проте місцеві жителі досі не можуть оговтатися після окупації.

ЗСУ звільнили Кам'янку, Вільне та Краснівку на початку квітня. Тепер місцеві розповідають, як їм жилося, коли на їхній землі перебували загарбники.

"Підходили і говорили - віддайте нам золото", - повідомляє прес-фіцер угруповання військ "Південь" Карина Скубак, передає Український свідок.

Маленький місцевий магазин розграбували. Молоко, яке селянки надоювали з корів, солдати випивали повністю.

За словами жителя села Вільне, окупанти не випускали нікого з села - мовляв, ви можете повідомити наше розташування. До окупації в населеному пункті проживало близько 60 людей, залишилося 20.

Від людей вимагали долари, золото і діаманти.

В іншому селі чоловіків поставили на коліна, роздягли і почали перевіряти татуювання. Відібрали у місцевого жителя автомобіль, а вже через годину повідомили, що розгромили його.

"Зґвалтували вагітну жінку. А потім - 83-річну бабусю. Все село в траншеях, солдати рили їх голими руками", - кажуть місцеві жителі.

За словами місцевих жителів, тут знаходилися підрозділи "ЛДНР". Вони прийшли в середині березня і пішли приблизно через два тижні.

"Раптово прийшли і теж раптово змилися", - каже житель Вільного.

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ЗСУ знищують військову техніку військ РФ в Україні

Раньше бійці української армії на південному напрямку розбили зенітно-ракетний комплекс ворога Тор та іншу військову техніку - РСЗВ Град, самохідні артилерійські установки і безпілотник Орлан-10. ЗРК загарбники збиралися перекинути на острів Зміїний.

В ході боїв з ЗСУ російські окупанти втрачають і рідкісні види військової техніки. Українські бійці рознесли російську важку бойову машину вогнеметників БМО-Т (об'єкт 564). Техніка використовується для перевезення особового складу вогнеметного відділення військових підрозділів.

У Харківській області в боях за Старий Салтів сили оборони України ударом зі шведського протитанкового гранатомета завдали нищівного удару по новому російському танку Т90м прорив.

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