ЗСУ розбили 24$-мільйонний ЗРК Тор, який окупанти РФ готові були перекинути на острів Зміїний

ЗРК Тор-М2 / Фото Вікіпедія

Збройні сили України на південному напрямку розтрощили російських окупантів. Захисники знищили зенітно-ракетний комплекс ворога Тор, та іншу військову техніку, серед якої реактивна система залпового вогню Град, самохідні артилерійські установки та ворожий безпілотний літальний апарат Орлан-10. Зенітно-ракетний комплекс окупанти збиралися перекинути на захоплений ними острів Зміїний. Вбито два десятки російських військових. Про це заявили в Пперативному командуванні Південь.

Як повідомили в командуванні, в п'ятницю, 6 травня, сили української оборони на півдні держави знищили зенітно-ракетний комплекс Тор. Загарбники мали намір перекинути його на окупований острів Зміїний.

Також українські захисники на півдні розбили іншу ворожу техніку - РСЗВ Град, самохідні гаубиці і безпілотник Орлан-10.

Вбито два десятки російських військових.

читайте такожАрмія України перейшла в контрнаступ на Харківському та Ізюмському напрямках - ЗалужнийЗазначимо, вартість однієї одиниці зенітно-ракетного комплексу Тор оцінюється в 24,1 млн доларів США.

Дивіться відео ТСН - армія України знищила ворожі цілі на острові Зміїний

Війська України розбивають техніку окупантів РФ

В 30-й окремій механізованій бригаді ЗСУ розповіли історію, як одна з груп розбила близько трьох десятків ворожих танків та іншої бронетехніки. Українські захисники показали сильний характер і сміливість. Навіть коли ворожі танки йшли під потужним прикриттям артилерії, бійці під Градами заряджали ракети, щоб знищити якомога більше танків противника.

У Харківській області в районі міста Ізюм, де йдуть важкі бої, сили оборони України знищили колону забезпечення російської армії. Машини перевозили паливо і снаряди для окупантів РФ.

Згідно з даними Генштабу, війська Росії продовжують свою "операцію" з метою окупації всіх районів Донецької та Луганської областей. За минулу добу ЗСУ відбили 8 ворожих атак. В результаті було знищено 3 танки, 8 артилерійських систем, 7 одиниць броньованої техніки, 1 автомобіль і 3 одиниці спеціальної інженерної техніки противника.

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