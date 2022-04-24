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Орки готують наступ на Кривий Ріг із Херсонської області - голова ОВА

24 квітня 2022, 21:53

Ворог проводить формування наступального ударного формування на нашому напрямку в Херсонській області.

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Росія готує наступ на Кривий Ріг з Херсонської області

Російські окупанти в Херсонській області проводять організацію наступально-ударних формувань. Планують наступ на Кривий Ріг, йдеться в заяві голови Військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула.

"Ворог проводить формування наступального ударного формування на нашому напрямку в Херсонській області. Найближчими днями ми чекаємо їх можливого переходу в наступ. Але ми знаємо про них більше, ніж їм здається, ми розуміємо всі їхні плани, і ми повністю готові до будь-якого розвитку ситуації",- пише очільник міста.

Як зазначив Вілкул, гарнізон міста, військові частини і глибокоешелонована оборона міста готові.

Війна Росії проти України

Президент РФ Володимир Путін рано вранці 24 лютого оголосив про військове вторгнення на територію України. Російські окупанти не змогли вирішити свої завдання, після чого переключилися на захоплення всіх районів Донбасу. Щоб, схоже, створити видимість "перемоги" в очах росіян.

Радник голови ОП Олексій Арестович раніше заявив, що перша фаза наступу Росії на Донбас вже почалася. Другу фазу вони спробують почати тоді, коли прибуде підкріплення. Атаки йдуть з північного і південного напрямків.

Британська розвідка інформувала, що на Донбасі очікується посилення військових дій. Загострення може відбутися в найближчі 2-3 тижні. За інформацією британців, росіяни спробують просунутися в Краматорську, а також будуть вести бої за південь в Херсоні та Миколаєві.

Журналіст Сергій Гармаш вважає, що якщо Україна здобуде перемогу над Росією на Донбасі, сили української оборони повинні гнати окупантів до самої російської території. Поки Російська держава існує у своїй імперській формі, спокою Україні не буде.

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Херсонська область військова агресія РФ Олександр Вілкул
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