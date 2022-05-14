ВСУ у Херсонській області з висоти завдали удару по позиціях військ Росії

Момент удару ЗСУ по позиціях російських окупантів / Скріншот відео 54-ї бригади ЗСУ

Сили оборони України продовжують битися з російськими окупаційними військами. Бійці ВСУ 59-ї мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка у Херсонській області завдали удару по позиціях противника і влучили в ціль. Снаряд прилетів в окоп росіян, в результаті чого один військови РФ був ліквідований.

Пресслужба 59-ї бригади опублікувала відео, на якому показано, як українські військові коригують напрямок удару і б'ють по окопу противника.

читайте такожВийшли з оточення РФ, розбили 25 одиниць техніки і врятували Харків: Бутусов розповів про подвиг ЗСУ"Орки, welcome to Hell (Ласкаво просимо до пекла) короткою дорогою. Кара небесна впаде прямо на ваші голови! А ЗСУ коригуватимуть", - вказується в підписі до відеозапису.

В результаті снаряд потрапив у ворожий окоп, а один з російських військових був ліквідований.

Радник голови МВС Антон Геращенко уточнив, що загарбники рили окопи на Херсонщині.

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ЗСУ знищують військову техніку військ РФ в Україні

Раньше бійці української армії на південному напрямку розбили зенітно-ракетний комплекс ворога Тор та іншу військову техніку-РСЗВ Град, самохідні артилерійські установки і безпілотник Орлан-10. ЗРК загарбники збиралися перекинути на острів Зміїний.

Під час боїв з ЗСУ російські окупанти втрачають і рідкісні види військової техніки. Українські бійці рознесли російську важку бойову машину вогнеметників БМО-Т (об'єкт 564). Техніка використовується для перевезення особового складу вогнеметного відділення військових підрозділів.

У Харківській області в боях за Старий Салтів сили оборони України ударом зі шведського протитанкового гранатомета завдали нищівного удару по новому російському танку Т90М Прорив.

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