ВСУ у Херсонській області з висоти завдали удару по позиціях військ Росії

Удар по позиціях противника завдали бійці 59-ї мотопіхотної бригади ЗСУ.
Сили оборони України продовжують битися з російськими окупаційними військами. Бійці ВСУ 59-ї мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка у Херсонській області завдали удару по позиціях противника і влучили в ціль. Снаряд прилетів в окоп росіян, в результаті чого один військови РФ був ліквідований.
Пресслужба 59-ї бригади опублікувала відео, на якому показано, як українські військові коригують напрямок удару і б'ють по окопу противника.
читайте такожВийшли з оточення РФ, розбили 25 одиниць техніки і врятували Харків: Бутусов розповів про подвиг ЗСУ"Орки, welcome to Hell (Ласкаво просимо до пекла) короткою дорогою. Кара небесна впаде прямо на ваші голови! А ЗСУ коригуватимуть", - вказується в підписі до відеозапису.
В результаті снаряд потрапив у ворожий окоп, а один з російських військових був ліквідований.
Радник голови МВС Антон Геращенко уточнив, що загарбники рили окопи на Херсонщині.
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ЗСУ знищують військову техніку військ РФ в Україні
Раньше бійці української армії на південному напрямку розбили зенітно-ракетний комплекс ворога Тор та іншу військову техніку-РСЗВ Град, самохідні артилерійські установки і безпілотник Орлан-10. ЗРК загарбники збиралися перекинути на острів Зміїний.
Під час боїв з ЗСУ російські окупанти втрачають і рідкісні види військової техніки. Українські бійці рознесли російську важку бойову машину вогнеметників БМО-Т (об'єкт 564). Техніка використовується для перевезення особового складу вогнеметного відділення військових підрозділів.
У Харківській області в боях за Старий Салтів сили оборони України ударом зі шведського протитанкового гранатомета завдали нищівного удару по новому російському танку Т90М Прорив.
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