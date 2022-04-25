Ворог примусово виселяє всіх мешканців із селища в Херсонській області

Відзначається, що до жителів, які не виконають наказ, буде застосована примусова евакуація.
Окупанти змушують жителів селища Велика Олександрівка на Херсонщині залишити населений пункт, інакше погрожують примусовою евакуацією, повідомляє Генеральний Штаб ЗСУ.
"На тимчасово захопленій території Херсонської області, в селищі міського типу Велика Олександрівка, окупанти оголосили місцевому населенню про необхідність, в термін до 28 квітня, залишити населений пункт", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що до жителів, які не виконають наказ, буде застосована примусова Евакуація.
Війна в Україні
У рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що схвалив рішення щодо проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
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