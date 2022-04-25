Ворог примусово виселяє всіх мешканців із селища в Херсонській області

Окупанти примусово виселяють всіх жителів селища в Херсонській області / фото ВВС

Окупанти змушують жителів селища Велика Олександрівка на Херсонщині залишити населений пункт, інакше погрожують примусовою евакуацією, повідомляє Генеральний Штаб ЗСУ.

"На тимчасово захопленій території Херсонської області, в селищі міського типу Велика Олександрівка, окупанти оголосили місцевому населенню про необхідність, в термін до 28 квітня, залишити населений пункт", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що до жителів, які не виконають наказ, буде застосована примусова Евакуація.

Війна в Україні

У рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

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