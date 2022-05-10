Удар гранатомета - танк окупанта знищено: ЗСУ під Харковом розбили "гордість" РФ Т-90М Прорив

Нищівний удар армії України по російському танку Т-90М Прорив / Скріншот відео Міноборони України

Бійці Збройних сил України під час боїв за Старий Салтів Харківської області ударом з ручного протитанкового гранатомета "Карл Густав" розтрощили новий російський танк Т-90М Прорив. Розбили бойову машину військові 227-го батальйону 127-ї бригади Територіальної оборони. Про це розповіли в Міністерстві оборони України.

Як повідомили у пресслужбі Міноборони в Twitter, російський танк танк Т-90М Прорив, який називають гордістю Росії, було знищено в боях за Старий Салтів на Харківщині.

Бійці 227-го батальйону 127-ї бригади територіальної оборони вдарили по мішені з ручного протитанкового гранатомета Карл Густав, який було поставлено Швецією.

У Міноборони України підкреслили, що вдячні Швеції і королю за надану державою допомогу.

Довідка

Танк Т-90М

Танк Т-90М - це найсучасніший російський танк. Бойову машину вже не вперше знищують ЗСУ у Харківській області. Вперше танк представили на початку 1990-х років в якості продовження Т-72. Танк Прорив є оновленим варіантом орієнтованого на експорт Т-90С, презентованого у 2011 році.

Першу партію танків Т-90М у 2020 році отримали 2-а гвардійська Таманська мотострілецька дивізія і 1-а гвардійська танкова армія. На Заході вважають, що у Росії близько 100 таких танків.читайте такожРвалися до Харкова, але потрапили на ЗСУ: колону окупантів РФ розтрощили, а техніку потягли на тракторі

Видання Defense Express критикує заяви про те, що Т-90М нібито найтехнологічніший і найбілш боєздатний танк у Росії. Як відзначають журналісти, реальні проблеми танка були виявлені у Індії, коли стало відомо про перегрів двигуна в машині і швидку його поломку.

Армія України звільняє Харківську область від окупантів Росії

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний 5 травня розповів про те, що українські військові підрозділи почали контрнаступальні дії на Харківському та Ізюмському напрямках.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович пояснив, що йдеться не про широкомасштабну контрнаступальну операцію, а про точковий тактичний наступ.

У Генштабі ЗСУ 6 травня заявили, про визволення Олександрівки, Федорівки, Українки, Шестаково та Перемоги на північному сході Харківської області.

Пізніше в командуванні армії України оголосили і про визволення села Циркуни. Окупанти утримували населений пункт на Харківщині з початку війни і обстрілювали звідти Харків.

227-й батальйон Територіальної оборони ЗСУ розповів про деокупацію верхнього Салтова, Замуловки, Байрака і Рубіжного Харківської області. У Борівській сільській раді розповіли, що окупанти відходять від Борової та Богуславки.

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