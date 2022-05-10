Армія України трощить рідкісну техніку військ РФ: розбито бойову машину вогнеметників окупантів

Розбитий військами України БМО-Т (об'єкт 564) російської армії / Сухопутні війська України

Війська Росії на війні проти України втрачають і рідкісні види своєї військової техніки. ЗСУ знищили російську важку бойову машину вогнеметників БМО-Т (об'єкт 564). Така техніка потрібна для перевезення особового складу вогнеметного відділення військ. Вона надає більш високий захист для солдатів. На озброєння російської армії машина була прийнята ще у 2001 році.

Як повідомили в пресслужбі Сухопутних військ України в Facebook у вівторок, 10 травня, українські війська розтрощили рідкісну важку бойову машину російських окупантів – БМО-Т (об'єкт 564).

"Українські військові знищили рідкісну БМО-Т, російську важку бойову машину вогнеметників", - наголошується в повідомленні. Де конкретно і коли була підбита БМО-Т, не вказано.

БМО-Т (об'єкт 564) армії РФ / Сухопутні війська України

БМО-Т (об'єкт 564) армії РФ / Сухопутні війська України

Примітно, важка бойова машина БМО-Т (об'єкт 564) використовується для перевезення особового складу вогнеметного відділення військ. Передбачається, що БМО-Т повинна забезпечувати більш надійну захищеність для військових.

Російські війська взяли машину на озброєння у 2001 році. Бойових машин випустили в кількості не менше 10 одиниць.

читайте такожЗСУ розбили 24$ - мільйонний ЗРК Тор, який окупанти РФ готові були перекинути на острів ЗміїнийУ 2009 році ціна БМО-Т становила понад 12 мільйонів рублів, що в доларовому еквіваленті на той час було понад 388 тисяч.

Дивіться відео ТСН - ЗСУ завдали нового потужного удару по окупантах Росії на острові Зміїний

ЗСУ знищує військову техніку військ Росії в Україні

Журналіст Юрій Бутусов розповів, що 24 лютого бійці 6-ї роти 92-ї бригади Збройних сил України героїчно здобули перемогу в бою з військами РФ в Старому Салтові Харківської області. Потрапивши в оточення, вони зуміли відбити атаку ворога. Наступного дня, 25 лютого, бригада ЗСУ завдала нищівного удару по ворожій колоні, яка збиралася йти на Харків. В обох випадках у росіян перед боєм було набагато більше живої сили і військової техніки, ніж в українських військ.

У Мережі опублікували відео рознесеної Збройними силами України військової техніки армії Росії. Окупанти мали намір зайти до Харкова, але нарвалися на протидію, в результаті якої багатокілометрову колону загарбників було розгромлено. Відео було знято з трофейної бронемашини, яку люди відвозили на тракторі.

Армія України розтрощила три самохідні артилерійські установки ворога на Харківщині. В одній з САУ здетонував весь бойовий запас - стався вибух, а вибухова хвиля від нього рознеслася на сотні метрів. Дві інші загорілися від попадання в них українських снарядів і стали металобрухтом.

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