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Індульгенція на зґвалтування: командування дозволило оркам звірства в Україні - правозахисниця

24 квітня 2022, 18:37

Зібрані дані свідчать про "серйозні злочини", скоєні російськими військовими.

Росіянин
Російські окупанти / facebook.com/Mikokuk

Російські окупанти , які чинять звірства в Україні, отримали негласний дозвіл на вчинення відносно мирних жителів особливо тяжких злочинів.

Російські військові мають "негласний дозвіл" на зґвалтування в Україні. Про це заявила в інтерв'ю британська правозахисниця баронеса Хелена Кеннеді.

Вона є членом групи юристів, що збирає докази військових злочинів російської армії в Україні.

За її словами, зараз зібрані дані свідчать про "серйозні злочини", скоєні російськими військовими.

При цьому вона зазначає, що у російських військових, які здійснюють згвалтування, є свого роду "імунітет", через те, що, за її словами, ніхто не був покараний за такі дії в армії РФ.

Крім того, адвокат зазначила, що переслідувати людей за такі злочини, як правило, "дуже складно".

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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зґвалтування війна Росії та України
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