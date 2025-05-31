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"У двох країн можуть виникнути проблеми": РФ може перевірити НАТО "на слабо"

Ангеліна Підвисоцька
31 травня 2025, 18:45
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Російський диктатор може атакувати країни, які входять до Альянсу.
'У двох країн можуть виникнути проблеми': РФ може перевірити НАТО 'на слабо'
Путін може піти в наступ на країни НАТО / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Про що говорить Золотарьов:

  • Путін не поважає лідерів країн НАТО
  • Кремль може планувати наступ на країни НАТО
  • Наступ РФ може початися через два-три роки

Путін може намагатися перевірити НАТО "на слабо" і піти в наступ на Естонію або Латвію. Про це Главреду розповів політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов.

Російський диктатор вважає, що лідери Альянсу нездатні реагувати на загрози.

"Імовірність того, що буде прорубано Сувалкський коридор, менша. Але ось у Естонії та Латвії можуть виникнути проблеми... А раз вони нездатні реагувати, Росія цілком може спробувати показати, що 5 стаття Статуту НАТО - це фікція", - сказав Золотарьов.

Водночас він стверджує, що Кремль поки що не готовий до такого повороту. Однак цей сценарій може почати розвиватися через два-три роки.

Дивіться відео з інтерв'ю Андрія Золотарьова на Главреді:

Війна Росії і НАТО - прогнози

Як повідомляв Главред, директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський заявив, що країна-агресор РФ не налаштована на мир, навпаки, вона готується до нових наступів, тисне на дипломатичному фронті, нарощує військові угруповання. Економіка Росії перебуває в дуже важкому стані, але для фінального ривка Кремль ще може сконцентрувати ресурси.

Якщо війна в Україні припиниться або буде заморожена, а НАТО одночасно з цим не переозброїться, то приблизно за п'ять років Росія може бути готова до широкомасштабної війни в Європі. Такий розвиток подій прогнозує Служба військової розвідки Данії.

РФ відпрацювала напад на країни НАТО. Москва, ймовірно, прагнутиме вийти до кордонів Туркуського договору 1743 року, стверджує фінське видання.

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Хто такий Андрій Золотарьов

Андрій Володимирович Золотарьов (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) - український політолог, керівник Центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

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