Зеленський розкритикував РФ через підготовку до нових переговорів

Президент України заявив, що досі немає інформації про те, з чим РФ поїде у Стамбул.

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РФ не надала інформації, з якою поїде на переговори / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

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Досі нема інформації, з цим РФ поїде на переговори

Україна і РФ готуються до нового раунду переговорів у Стамбулі. Однак у Росії досі нема чіткої інформації, з якою вона поїде на переговори. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Станом на цей час немає чіткої інформації, з чим росіяни збираються в Стамбул. У нас – немає, у Туреччини – немає, у Сполучених Штатів також немає та у інших партнерів. І поки що це виглядає не дуже серйозно ... Всі хочуть, щоб Росія припинила гратися з дипломатією і закінчувала війну. Всі хочуть серйозного миру, і Росія повинна на це піти. Саме такою має бути адженда зустрічей. Ми свою адженду дали. Ми сподіваємось, що американська сторона буде рішучою в питанні санкцій, щоб допомогти миру. Поки що бачимо тільки нові російські удари та нові російські штурми", - сказав Зеленський. відео дня

Він додав, що Україна готується до нових дипломатичних кроків разом з партнерами у Європі та з США. Наступного тижня будуть нові домовленості з країнами Балтії та Північної Європи.

"Активно працюємо і з усіма, хто може посилити санкції проти Росії та хто підтримує такі дуже важливі рішення. Україна не буде просто чекати, коли Росія дозріє до завершення війни. Ми робимо все, щоб спрацював примус Росії до миру", - сказав Зеленський.

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Раніше повідомлялося про те, що Україна запропонувала РФ умови припинення вогню. Інформацією поділився високопоставлений український чиновник на умовах анонімності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Папа Римський готовий провести мирні переговори щодо України. Про згоду приймати у Ватикані представників України і РФ понтифік розповів прем'єр-міністру Італії Джорджії Мелоні.

Як писав Главред, раніше Андрій Єрмак розповів про можливі компроміси. Україна вимагатиме ясності під час майбутніх переговорів, підкреслив глава ОП.

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