Не Україною єдиною: екс-глава ЦРУ сказав, на яку країну скоро нападе Путін

Росія може розпочати вторгнення, щоб перевірити рішучість Заходу або як прелюдію до ширшого наступу.

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Путін може випробувати НАТО через Литву / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, kremlin.ru

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У разі перемоги в Україні, Володимир Путін може спробувати вторгнутися в країну НАТО

Затримки з наданням допомоги Україні призвели до втрат і не дозволили змінити динаміку на полі бою

У разі, якщо Росії вдасться досягти перемоги в Україні, президент РФ Володимир Путін може спробувати поширити агресію на країни-члени НАТО. Таку думку в інтерв’ю DailyMail висловив колишній керівник ЦРУ і генерал армії США Девід Петреус.

Він наголосив, що Кремль прагне не просто послабити Україну, а змінити владу, щоб "встановити маріонеткового лідера і контролювати всю Україну".

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На його переконання, після досягнення цієї мети, наступною потенційною ціллю Путіна може стати один із балтійських членів НАТО.

"Щойно це буде зроблено, ви побачите, як вони зосередяться на одній із держав Балтії", – заявив Петреус.

Він звернув увагу на можливість такого сценарію як спосіб перевірити рішучість західних країн, або як підготовчий етап до більш масштабної агресії.

Особливою мішенню, за його словами, може стати Литва: "Литва посідала чільне місце в його промовах, і нам слід було б прислухатися до нього набагато більше".

Витрати НАТО на оборону / Інфографіка: Главред

Колишній генерал також різко розкритикував колишнього президента США Дональда Трампа за його поблажливе ставлення до Путіна, а також діючого лідера Джо Байдена — за нерішучість у постачанні зброї Україні.

"Ми бачили три випадки, коли президент США погрожував, що через два тижні нам доведеться застосувати інший підхід. Цього разу подивимося, що станеться насправді", – зазначив Петреус.

Він також підкреслив, що Сполучені Штати довго зволікали з наданням таких важливих видів озброєння, як танки M1 Abrams, винищувачі F-16, сучасні реактивні системи залпового вогню та боєприпаси з розширеним потенціалом.

"Це було дуже марно для українців. Кожного разу їм доводилося просити і чекати, а потім ми говорили 'ні', а потім 'можливо', і врешті-решт вони отримували це. Нам слід було зробити так багато для українців, щоб вони могли змінити динаміку на полі бою, щоб показати Москві, що вони не можуть домогтися додаткових успіхів на полі бою за прийнятну ціну", – резюмував колишній очільник ЦРУ.

Ймовірна агресія РФ проти НАТО - найпопулярніші думки

Як писав Главред, норберт Реттген, депутат Бундестагу, висловив занепокоєння, що Росія може не чекати 4-5 років, щоб здійснити військовий напад на західні країни. На його думку, РФ може скористатися їхньою нинішньою неготовністю до такого розвитку подій.

Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив", не виключає, що Росія дійсно може мати можливість одночасно вторгнутися та захопити частини певних країн НАТО. Він зазначає, що напад Путіна на Україну у 2022 році був нераціональним і нелогічним, адже Росія не була готова до такої масштабної війни. З огляду на це, непередбачувані та нераціональні кроки з боку Путіна цілком можливі й зараз.

Микола Сунгуровський, директор військових програм Центру Разумкова, стверджує, що країна-агресор РФ не налаштована на мир, а навпаки – готується до нових наступів. Росія активно тисне на дипломатичному фронті та нарощує військові угруповання. Хоча економіка РФ перебуває в дуже складному стані, Кремль ще може сконцентрувати ресурси для "фінального ривка".

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Що відомо про Daily Mail Daily Mail - британська щоденна таблоїдна газета середнього сегменту, заснована в 1896 році, а також новинний веб-сайт, що видається в Лондоні. Станом на 2020 рік це була найбільш високооплачувана газета у Великій Британії. Її сестринська газета The Mail on Sunday була заснована в 1982 році, шотландське видання було засноване в 1947 році, а ірландське - в 2006 році. Контент з газети з'являється на веб-сайті MailOnline, хоча веб-сайт управляється окремо і має власного редактора, повідомляє Вікіпедія.

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