Чому 1 червня не можна прати і прибирати: яке свято і день ангела

1 червня заборонено сваритися, злословити, обманювати і пліткувати.

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1 червня: яке свято і що не можна робити / колаж: Главред, фото: unsplash

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Яке церковне свято 1 червня

Народні традиції та прикмети

Що не можна робити 1 червня

За новоюліанським календарем в Україні 1 червня церква вшановує мучеників Юстина Філософа та іншого Юстина, і з ними Харитона та інших, преподобного Агапіта Києво-Печерського. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 1 червня

У неділю, 1 червня, також згадується Перший Вселенський собор, що відбувся 325 року в місті Нікея. Собор був скликаний імператором Костянтином Великим. На собор з'їхалися 318 єпископів, багато дияконів і пресвітерів. Метою собору було вирішення протиріч, що виникли з поширенням аріанської єресі. Також на соборі визначили метод обчислення Пасхалії, за яким дата Великодня визначається досі.

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Така подія відбувалася вперше в християнській історії та мала важливе значення для подальшого розвитку християнства. Собор засудив аріанство і затвердив єдиносумісність Бога Отця і Бога Сина. Було складено символ християнської віри, а також затверджено 20 церковних канонів.

Святий мученик Юстин народився на початку другого століття, жив у самому місті Сихеми. З дитинства був дуже здібний до наук і вивчав усі філософські вчення, які були на той момент. Але прагнучи істини, Юстин прийняв християнське вчення і відкрив школу, де проповідував християнську філософію. Заступився за християн, коли почалися переслідування. Сам був заарештований разом зі своїми учнями в Римі. Після відмови поклонитися язичницьким ідолам його вбили разом з іншими християнами: Харитоном, Евелпістом, Юстином, Ієраксом, Пеоном, Валеріаном і мученицею Харитою.

Преподобний Агапіт Печерський був ченцем Києво-Печерського монастиря в 11 столітті і відомим лікарем. Святий був відомий своїм даром зцілювати хворих молитвою. Відзначився тим, що зцілив Володимира Мономаха. Чернець не брав грошей за своє лікування, тому його називали "безмедником".

Після смерті 1095 року похований у Ближніх печерах Києво-Печерської лаври. В Україні святого дуже шанують. Існує медаль Агапіта Печерського, якою нагороджують за особливі заслуги за рішенням Всеукраїнської Асоціації інфекціоністів. У Києві є храм преподобного Агапіта Печерського.

Народні традиції та прикмети

У народі на 1 червня поширені такі прикмети:

дощ прогнозує посушливе літо;

ранкова роса означає багатий урожай цього року;

сильний квітковий аромат прогнозує опади найближчими днями;

багато мурах - до потепління незабаром;

а ранкова веселка обіцяє дощ цього дня.

Що не можна робити 1 червня

1 червня припадає на неділю. Для християн - це спокійний день, присвячений сім'ї та молитві. Цього дня не можна прати і прибирати, працювати по господарству. Заборонено сваритися, лихословити, обманювати і пліткувати.

Іменини та день ангела 1 червня

За новим церковним календарем на 1 червня випадають іменини Юстина і Валеріана.

Юстин - ім'я латинського походження, що перекладається як "справедливий". Валеріан - теж походить з латинської мови і означає "сильний" і "здоровий".

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