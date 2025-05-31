Розвиває швидкість до 750 км/год: Росія атакує Україну новими дронами

Вперше ворог застосував новий дрон по Одеській області.

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РФ бʼє по Україні новими дронами / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, t.me/serhii_flash

Коротко:

Росія почала атакувати Україну дронами "Дань-М"

Новий дрон здатний підійматися на висоту до 9 км

Вранці 29 травня російські окупанти атакували Одеську область новим типом ударного реактивного БпЛА "Дань-М". Ворожу ціль сили ППО знищили над Чорним морем. Про це розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук в ефірі телеканалу FREEДOM.

За його словами, "Дань-М" - це експериментальний БпЛА, який росіяни вже не вперше запускають по півдню України.

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Він розповів, що цей дрон призначений для тренування систем ППО, але ворог переробив його на ударний дрон. Братчук додав, що саме за допомогою ракет класу Р-73 українські розвідники знищили ворожу ціль.

Відомо, що за технічними характеристиками, "Дань-М" здатний підійматися на висоту до 9 км. Безпілотник має швидкість до 750 км/год.

Братчук зазначив, що Росія намагається пробити українську ППО, тому постійно експериментує із запусками безпілотників.

Крім того, перероблений БпЛА може свідчити про спробу РФ компенсувати дефіцит сучасних дронів.

"Ворог експериментує не тільки з тактикою, якщо говорити про запуски "Шахедів", а й намагається застосовувати нові дрони. Однак, як бачимо, на кожну дію ворога в нас є протидія", — підкреслив спікер.

Shahed / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, російські окупанти у ніч на суботу, 31 травня, атакували низку українських областей. У Запорізькій області в прифронтовому селі Долинка Пологівського району внаслідок удару керованої авіаційної бомби загинула 9-річна дівчинка, а 16-річний хлопець поранений. Також вночі окупанти завдали удару по Сумській області. Щонайменше одна людина постраждала.

Нагадаємо, у ніч на 30 травня в Харкові прогриміла серія вибухів. У Слобідському районі зафіксовано вісім влучань, було відомо про постраждалих.

Нещодавно президент США Дональд Трамп назвав главу Кремля Володимира Путіна "абсолютно божевільним". Ця заява прозвучала на тлі того, що Росія вже кілька днів поспіль масовано обстрілює Україну дронами і ракетами.

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Хто такий Сергій Братчук? Сергій Братчук - український військовий журналіст. Закінчив Львівське вище військово-політичне училище за спеціальністю "військовий журналіст". У період з 1989 по 2007 рік працював на телеканалах і в друкованих виданнях Міністерства оборони України. Учасник Операції об'єднаних сил на Донбасі. Після початку повномасштабної війни був спікером Одеської обласної військової адміністрації. Нині - спікер Української добровольчої армії Південь.

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