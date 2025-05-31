Чи є загроза наступу росіян з півночі: експерт чітко відповів

Хоч і на території Білорусі заплановані навчання, проте зараз там немає російських військ, які могли б розпочати наступ.

https://glavred.net/front/est-li-ugroza-nastupleniya-rossiyan-s-severa-ekspert-chetko-otvetil-10669442.html Посилання скопійоване

Експерт розповів про ситуацію на півночі / Колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, Міноборони РФ

Основне:

На території Білорусі немає російських військ, які могли б розпочати наступ

Заяви ЗМІ про загрозу наступу з Білорусі - елемент інформаційно-політичного тиску на Україну

Днями раніше російський диктатор Володимир Путін говорив про так звану буферну зону на території України та згадував Брянську область. Військово-політичний аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снєгирьов в інтервʼю Главреду відповів, чи є загроза наступу росіян з півночі.

За його словами, подібні заяви Кремля - це елемент інформаційно-політичного тиску на Україну, з натяком, що театр бойових дій може поширитися і на Чернігівську область.

Він зазначив, хоч і на території Білорусі заплановані навчання, проте зараз там немає російських військ, які могли б розпочати наступ.

"Переміщення особового складу, засобів ураження чи важкої бронетехніки, не фіксується", - сказав аналітик.

Снєгирьов зазначив, що в різних медіа, зокрема й у західних, нагнітається паніка та страх.

"Наприклад, видання Bild опублікувало матеріал про те, що жителі Сувалкського коридору начебто залишають свої домівки через страх вторгнення Російської Федерації до Польщі та Балтійських країн. Також вийшла стаття The Economist про те, що росіяни можуть масштабувати удари по Україні тисячами дронів, що взагалі не відповідає дійсності. Такі публікації не можуть нас не насторожувати", - сказав військово-політичний аналітик.

Він наголосив, що подібні повідомлення – тиск на Україну та країни НАТО.

Дивіться відео, у якому експерт відповів, чи є загроза наступу росіян з півночі:

Наступ Росії - останні новини

Нещодавно Главред з посиланням на головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського писав, що російські війська значно посилили бойову активність на Запорізькому напрямку. При цьому Сили оборони продовжують стримувати ворога, завдаючи йому відчутних втрат.

Тим часом очільник Сумської ОВА Олег Григоров підписав розпорядження про обов’язкову евакуацію жителів ще 11 населених пунктів Сумського району.

Експерт Дмитро Снєгирьов вважає, що РФ хоче захопити частину Сумщини і поставити Україні ультиматум. За його словами, росіяни прагнуть одночасно виконати дві задачі – військову і політичну.

Інші новини:

Хто такий Дмитро Снєгирьов Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа". Виступає на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах у якості експерта з військової та політичної тематики.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред