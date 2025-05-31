Як може закінчитися війна в Україні: дипломат назвав 2 сценарії

Бельгійський дипломат наголосив, що введення санкцій - це болючий інструмент тиску на РФ.

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Дипломат назвав два варіанти закінчення війни в Україні / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ ЗС України

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ЗСУ можуть зірвати реалізацію ворожих планів

Бельгійський дипломат озвучив два варіанти завершення війни

Українські воїни здатні завдати потужного удару по позиціях росіян і, за підтримки західних партнерів, можуть зірвати реалізацію ворожих планів. Про це розповів бельгійський дипломат українського походження, спеціальний радник посольства України в Бельгії Зенон Коваль в ефірі Еспресо.

Він зазначив, що є два варіанти завершення війни. Перший – Росія досягає своїх цілей, другий – світ не дозволить цього зробити та змусить Росію відступити.

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"А як ми можемо це зробити? Є два моменти – Збройні Сили України з підтримкою західних партнерів, новою зброєю, дійсно можуть боляче вдарити по російських позиціях", - сказав Коваль.

Він додав, що існує ще один болючий інструмент тиску на Росію. Це санкції. Вони мають не лише накопичувальний ефект, але й стають дедалі дієвішими через контроль та оновлення вже чинних обмежень.

"На Заході не тільки проголошують нові санкції, а й підсилюють та перевіряють ті санкції, які вже були запроваджені. Адже відомо, що Росія шукає шляхи їх оминути. Тому не думайте, що ухвалили санкційний пакет і на тому сидять. Далі йде перевірка, чи ефективно працюють санкції попередніх пакетів", - пояснив дипломат.

Санкції проти РФ / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - останні новини

Нещодавно Главред з посиланням на BILD писав, що станом на 31 травня окупаційні війська країни-агресорки Росії, ймовірно, захопили 18 населених пунктів України всього за 7 останніх днів.

Тим часом очільник Сумської ОВА Олег Григоров підписав розпорядження про обов’язкову евакуацію жителів ще 11 населених пунктів Сумського району.

Крім того, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що російські війська значно посилили бойову активність на Запорізькому напрямку. При цьому Сили оборони продовжують стримувати ворога, завдаючи йому відчутних втрат.

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