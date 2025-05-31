Ситуація загострюється, на Сумщині суттєво розширили зону обов'язкової евакуації

Що повідомив Григоров:
- Евакуацію на Сумщині розширили в чотирьох громадах
- Мешканці ще 11 населених пунктів підпадають під обов'язкову евакуацію
- У більш як 200 населених пунктах Сумщині оголошена евакуація
Очільник Сумської ОВА Олег Григоров підписав розпорядження про обов’язкову евакуацію жителів ще 11 населених пунктів Сумського району. Про це він повідомив у Facebook.
Евакуація проводиться з деяких населених пунктів Річківської та Миколаївської сільських громад, а також Білопільської та Ворожбянської міських громад. Мова йде про Горобівку, Штанівку, Воронівку, Янченки, Цимбалівку, Шкуратівку, Кровне, Миколаївку, Руднівку, Спаське та Капітанівку.
"Рішення ухвалене з огляду на постійну загрозу життю цивільного населення внаслідок обстрілів прикордонних громад", - наголосив очільник ОВА.
Григоров запевняє, що усім, хто потребує допомоги, надається транспорт, гуманітарна допомога, тимчасове розміщення та соціальні виплати. Він також закликав місцевих жителів не зволікати з рішенням про евакуацію, адже перебування у зоні постійної небезпеки становить пряму загрозу життю та здоров'ю.
Зауважимо, що станом на 31 травня, під обов'язкову евакуацію підпадають 213 населених пунктів Сумської області, адже армія країни-агресорки Росії продовжує терор прикордоння.
Примусова евакуація українців - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак видав розпорядження про оголошення обов'язкової евакуації в примусовий спосіб сімей з дітьми або їх законними представниками у деяких населених пунктах Дніпропетровської області.
Напередодні також у Донецькій ОВА прийняли рішення про примусову евакуацію 79 дітей із 8 населених пунктів Дружківської громади, а саме: Миколайпілля, Новопавлівки, Павлівки, Петрівки, Приюту, Софіївки Торецького та Торського.
Раніше на Донеччині було проведено обов'язкову евакуацію в примусовий спосіб дітей з їхніми батьками або особами, які їх замінюють, чи іншими законними представниками з 12 населених пунктів Шахівської громади в безпечні регіони.
Інші новини:
- Українські десантники взяли в полон морпіхів РФ у Курській області - деталі
- Окупанти хочуть дійти до міста Суми: генерал оцінив шанси противника
- Не Україною єдиною: екс-глава ЦРУ сказав, на яку країну скоро нападе Путін
Хто такий Олег Григоров?
Олег Григоров — український державний діяч, генерал поліції 3-го рангу. Голова Сумської обласної державної адміністрації (з 17 квітня 2025 року), раніше був радником голови Національної поліції України, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред