Ситуація загострюється, на Сумщині суттєво розширили зону обов'язкової евакуації

Під обов’язкову евакуацію вже підпадають 213 населених пунктів області.

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Евакуація буде обов'язковою у ще 11 населених пунктах Сумщини / Колаж: Главред, фото: МВС України, t.me/BiletskyAndriy

Що повідомив Григоров:

Евакуацію на Сумщині розширили в чотирьох громадах

Мешканці ще 11 населених пунктів підпадають під обов'язкову евакуацію

У більш як 200 населених пунктах Сумщині оголошена евакуація

Очільник Сумської ОВА Олег Григоров підписав розпорядження про обов’язкову евакуацію жителів ще 11 населених пунктів Сумського району. Про це він повідомив у Facebook.

Евакуація проводиться з деяких населених пунктів Річківської та Миколаївської сільських громад, а також Білопільської та Ворожбянської міських громад. Мова йде про Горобівку, Штанівку, Воронівку, Янченки, Цимбалівку, Шкуратівку, Кровне, Миколаївку, Руднівку, Спаське та Капітанівку.

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"Рішення ухвалене з огляду на постійну загрозу життю цивільного населення внаслідок обстрілів прикордонних громад", - наголосив очільник ОВА.

Григоров запевняє, що усім, хто потребує допомоги, надається транспорт, гуманітарна допомога, тимчасове розміщення та соціальні виплати. Він також закликав місцевих жителів не зволікати з рішенням про евакуацію, адже перебування у зоні постійної небезпеки становить пряму загрозу життю та здоров'ю.

Зауважимо, що станом на 31 травня, під обов'язкову евакуацію підпадають 213 населених пунктів Сумської області, адже армія країни-агресорки Росії продовжує терор прикордоння.

Примусова евакуація українців - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак видав розпорядження про оголошення обов'язкової евакуації в примусовий спосіб сімей з дітьми або їх законними представниками у деяких населених пунктах Дніпропетровської області.

Напередодні також у Донецькій ОВА прийняли рішення про примусову евакуацію 79 дітей із 8 населених пунктів Дружківської громади, а саме: Миколайпілля, Новопавлівки, Павлівки, Петрівки, Приюту, Софіївки Торецького та Торського.

Раніше на Донеччині було проведено обов'язкову евакуацію в примусовий спосіб дітей з їхніми батьками або особами, які їх замінюють, чи іншими законними представниками з 12 населених пунктів Шахівської громади в безпечні регіони.

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Хто такий Олег Григоров? Олег Григоров — український державний діяч, генерал поліції 3-го рангу. Голова Сумської обласної державної адміністрації (з 17 квітня 2025 року), раніше був радником голови Національної поліції України, пише Вікіпедія.

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