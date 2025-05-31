Італійська принцеса влетіла головою в стіну на мотоциклі

Вона попередила своїх підписників про небезпеку їзди на мотоциклі.

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Італійська принцеса потрапила в серйозну аварію / Колаж Главред, фото Instagram/carolinadebourbon

Коротко:

Що трапилося з принцесою Марією

Що врятувало її від смерті

Принцеса Марія Кароліна Бурбон-Сицилійська потрапила в моторошну ДТП, в якій їй дивом пощастило залишитися живою, після аварії на мотоциклі.

Як пише Fow News, італійська королівська особа в середу опублікувала в Instagram кілька фотографій, на яких вона відновлюється в лікарні. На серії фотографій вона зображена в шоломі, а потім у шийному ортезі. На одній з фотографій вона була з дротами, обмотаними навколо її голови.

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Принцеса Італії / Instagram/carolinadebourbon

У своєму пості в Instagram Марія Кароліна попередила своїх 173 000 підписників бути обережними на дорозі. Старша дочка принца Карло, герцога Кастро, і принцеси Камілли, герцогині Кастро, нещодавно відвідала 78-й щорічний Каннський кінофестиваль 13 травня у Франції.

Принцеса Італії / Instagram/carolinadebourbon

"Мені неймовірно пощастило, що я жива", - почала свій пост 21-річна дівчина. "Я врізалася головою в стіну під час їзди на мотоциклі й опинилася в реанімації у відділенні інтенсивної терапії. Вижити після цього було просто дивом".

"Я хотіла поділитися власним досвідом, оскільки зараз я усвідомила більше, ніж будь-коли, що мотоцикли потужні та захопливі, але також і нещадні", - поділилася вона.

"Будь ласка, їздіть обережно. Одягайте повний захист, особливо належний шолом. Мій врятував мені життя", - додала вона.

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