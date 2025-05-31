У Житомирі невідомий кинув гранату у натовп і втік: є постраждалі

Що повідомили в поліції:
- 30 травня біля супермаркету в Житомирі прогримів вибух
- Чоловік кинув гранату у групу людей
- Шестеро людей постраждали внаслідок інциденту
30 травня близько 23:30 у Житомирі пролунав вибух. З'ясувалося, що невідомий чоловік кинув вибухонебезпечний предмет у групу людей та втік з місця події. Про це сьогодні, 31 травня, повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Житомирській області.
Зазначається, що інцидент трапився поруч із супермаркетом на проспекті Миру. У результаті вибуху гранати тілесні ушкодження отримали шестеро місцевих мешканців віком від 22 до 42 років. Усіх травмованих госпіталізували.
"Слідчі слідчого управління ГУНП області відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 КК України (замах на вбивство двох або більше осіб, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб)", - йдеться у повідомленні.
У поліції додали, що наразі все ще триває встановлення всіх обставин та розшук осіб, які причетні до злочину.
Житомирська область - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 25 травня, в Житомирській області внаслідок ворожої атаки загинули 3 дитини. Крім цього постраждали 10 людей, 8 із них були врятовані рятувальниками ДСНС та госпіталізовані.
Згодом з'ясувалося, що загиблими виявилися троє дітей з родини Мартинюків - восьмирічний Станіслав, 12-річна Тамара та 17-річний Роман, які навчалися у коростишівському ліцеї №1 імені Густава Олізара.
Напередодні внаслідок атаки російського дрона в селищі Озерне Житомирської області сталася трагедія — безпілотник влучив у житловий будинок. В результаті є один загиблий та кілька поранених.
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