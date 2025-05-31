"Мене розіп'яли на хресті": Козловський висловився про конфлікт із Кондратюком

Коротко:
- Як Козловський змінив своє життя
- На чому він вирішив сфокусуватися
Український співак Віталій Козловський, якого мобілізували до лав ЗСУ, розповів про те, як переосмислив низку речей, завдяки конфлікту з музичним продюсером Ігорем Кондратюком.
Як розповів він у програмі Музрум, після конфлікту він повністю відмовився від цигарок, алкоголю, а також став думати про здоров'я і почав займатися спортом.
"Я не п'ю, не курю, займаюся спортом. Після всього досвіду, що мені довелося пережити особливо за останні два роки пекла, я сьогодні по-справжньому став жити. Раніше мені хотілося підлаштовуватися під когось, бути веселим і подобатися всім, а сьогодні - мені все одно", - додав зірка.
Він також додає, що, коли вона був молодий, то безмежно довіряв усім. "Коли я був молодим і дурним, я дуже сильно всіх любив і довіряв. І ось просто хотів усіх обійняти, а мене взяли і розіп'яли на хресті. Згодом, коли я почав дорослішати й аналізувати своє життя, то я зрозумів: не так і варто усім довіряти, затуляти ротик і не все розповідати", - каже співак.
Тепер він зосереджений на сім'ї і довіряє тільки їй.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Нагадаємо, як повідомляв Главред, раніше Віталій Козловський зізнався, що став батьком, і вперше розповів на широку публіку про народження сина Оскара. Незадовго до появи хлопчика співак одружився з його мамою - своєю давньою коханою Юлією Бакуменко.
Також Козловський розповів, чому він, як україномовний артист, у минулому погоджувався виконувати пісні російською мовою за порадою музичних продюсерів.
Вас також може зацікавити:
- "Справу закрито": Кондратюк повідомив про закінчення конфлікту з Козловським
- Хеппі-енд із сюрпризом: Козловський після "Піна колади" звернувся зі сцени до Кондратюка
- Козловський зміг і я зможу: мережа вибухнула мемами після "звільнення" співака
Хто такий Віталій Козловський?
Віталій Віталійович Козловський - український співак, Заслужений артист України (2009).
Співак має понад 50 нагород і премій, включно з "Піснею року" (2005-2010), "Золотою шарманкою" (2007-2010), "Шлягером року" (2007-2010), отримав кілька нагород "Секс-символ", "Людина року", "Золотий грамофон", "Кришталевий мікрофон".
У червні 2023 року був мобілізований до складу Збройних сил України.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред