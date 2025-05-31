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"Мене розіп'яли на хресті": Козловський висловився про конфлікт із Кондратюком

Олена Кюпелі
31 травня 2025, 13:26
93
Віталій Козловський поділився тим, як пережив роки, коли був у сварці з Ігорем Кондратюком.
Віталій Козловський
Віталій Козловський змінив себе / колаж: Главред, фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Коротко:

  • Як Козловський змінив своє життя
  • На чому він вирішив сфокусуватися

Український співак Віталій Козловський, якого мобілізували до лав ЗСУ, розповів про те, як переосмислив низку речей, завдяки конфлікту з музичним продюсером Ігорем Кондратюком.

Як розповів він у програмі Музрум, після конфлікту він повністю відмовився від цигарок, алкоголю, а також став думати про здоров'я і почав займатися спортом.

Віталій Козловський із дружиною та сином
Віталій Козловський з дружиною і сином / instagram.com/vkozlovsky_music

"Я не п'ю, не курю, займаюся спортом. Після всього досвіду, що мені довелося пережити особливо за останні два роки пекла, я сьогодні по-справжньому став жити. Раніше мені хотілося підлаштовуватися під когось, бути веселим і подобатися всім, а сьогодні - мені все одно", - додав зірка.

Віталій Козловський
Віталій Козловський / Скриншот YouTube

Він також додає, що, коли вона був молодий, то безмежно довіряв усім. "Коли я був молодим і дурним, я дуже сильно всіх любив і довіряв. І ось просто хотів усіх обійняти, а мене взяли і розіп'яли на хресті. Згодом, коли я почав дорослішати й аналізувати своє життя, то я зрозумів: не так і варто усім довіряти, затуляти ротик і не все розповідати", - каже співак.

Тепер він зосереджений на сім'ї і довіряє тільки їй.

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Нагадаємо, як повідомляв Главред, раніше Віталій Козловський зізнався, що став батьком, і вперше розповів на широку публіку про народження сина Оскара. Незадовго до появи хлопчика співак одружився з його мамою - своєю давньою коханою Юлією Бакуменко.

Інфографіка, Козловський
Інфографіка, Козловський / Інфографіка: Главред

Також Козловський розповів, чому він, як україномовний артист, у минулому погоджувався виконувати пісні російською мовою за порадою музичних продюсерів.

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Хто такий Віталій Козловський?

Віталій Віталійович Козловський - український співак, Заслужений артист України (2009).

Співак має понад 50 нагород і премій, включно з "Піснею року" (2005-2010), "Золотою шарманкою" (2007-2010), "Шлягером року" (2007-2010), отримав кілька нагород "Секс-символ", "Людина року", "Золотий грамофон", "Кришталевий мікрофон".
У червні 2023 року був мобілізований до складу Збройних сил України.

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