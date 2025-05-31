Окупанти хочуть дійти до міста Суми: генерал оцінив шанси противника

Що сказав Романенко:
- Ворог хоче отримати більше можливостей для повітряних атак по Сумах
- Резервів у РФ недостатньо для прориву до Сум
Країна-агресорка Росія зосередила 50-тисячне військо для наступу у Сумській області. При цьому низка російських пропагандистів стверджують, що окупанти мають на меті прорив до Сум.
Генерал-лейтенант у відставці, ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко в етері КИЇВ24 спрогнозував, чи вдасться ворогу реалізувати цей задум.
Він вважає, що у противника недостатньо можливостей для виходу на оборонні рубежі навколо міста.
"Якщо ворогові вдасться захопить Юнаківку, то це дасть ворогу нові спроможності для завдання ударів з повітря атак по обласному центру. Наразі окупанти просуваються - задля досягнення цієї мети", - пояснив він.
Натомість резервів для прориву в Суми в Росії недостатньо, адже гостра нестача живої сили у противника відчувається по усіх фронтах. Це доводить те, що окупантів часто перекидають з одного напрямку на інший, більш пріоритетний.
Ситуація у Сумській області - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що в ОВА повідомляли, що окупаційна армія країни-агресорки Росії на кордоні із Сумською областю продовжує спроби проведення наступальних дій.
Раніше стало відомо, що російським військовим вдається просуватися в Сумській області завдяки великій кількості живої сили, що підтверджують артилеристи ЗСУ, позиції яких знаходяться в регіоні.
Напередодні повідомлялося, що у Курській області був атакований об’єкт, який міг бути місцем дислокації російських військових, які, ймовірно, готувалися до перекидання у бік Сумської області України.
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Хто такий Ігор Романенко
Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.
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