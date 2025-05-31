Українські десантники взяли в полон морпіхів РФ у Курській області - деталі

Головне:
- Десантники взяли в полон 10 росіян на Курщині
- Над військовополоненими в армії РФ знущалися
Операція українських військ на території Курської області країни-агресорки Росії триває. Це підтверджує те, що воїни-десантники спільно з суміжними підрозділами вчергове взяли у полон військовослужбовців армії РФ на цьому напрямку.
Про це у Facebook повідомило командування Десантно-штурмових військ ЗС України. З'ясувалося, що 10 російських військових, які служили в складі морської піхоти, самі були не проти потрапити у руки українців, адже знущання в частинах РФ для них стали гірші за полон.
"У своїх підрозділах на території РФ, до них застосовувалось негуманне поводження, психологічний тиск та погрози", - йдеться у повідомленні.
Натомість українські десантники надали полоненим необхідну медичну та психологічну допомогу.
"Полонені можуть бути використані для подальшого обміну на українських військових, які перебувають у російському полоні", - додали в командування ДШВ.
Ситуація в Курській області - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що операція підрозділів Сил оборони України у прикордонних районах Курської області триває. Незважаючи на складні умови, українські захисники утримують позиції, виконують завдання та завдають втрат ворогу.
Раніше повідомлялося, що найбільша концентрація окупантів фіксується у Курській області поблизу кордону із Сумщиною. Там ворог намагається розширювати зону активних бойових дій.
Напередодні окупанти повідомили про те, що ЗСУ вдарили ракетами по скупченню військової техніки росіян у районі АЗС на виїзді з Льгова, що в Курській області.
Читайте також:
- Перекидання військ на Сумщину зірвано: БпЛА атакували пункти дислокації армії РФ
- РФ почала програвати війну, стратегічна ситуація гірша, ніж у 2022-му – Foreign Policy
- Росія виплатила круглу премію військовим за "збитий" F-16: якою була сума
Що таке Десантно-штурмові війська Збройних сил України?
Десантно-штурмові війська Збройних сил України - окремий рід військ у складі Збройних сил України, призначений діяти як повітряний десант, а також для виконання бойових завдань у тактичному та оперативному тилу ворога. До складу військ входять повітрянодесантні, аеромобільні та штурмові частини, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред