Українські десантники взяли в полон морпіхів РФ у Курській області - деталі

Військовополонені відчули краще ставлення від українських військовослужбовців, ніж від росіян.

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Українські воїни продовжують поповнювати обмінний фонд / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, скріншот з DeepState

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Десантники взяли в полон 10 росіян на Курщині

Над військовополоненими в армії РФ знущалися

Операція українських військ на території Курської області країни-агресорки Росії триває. Це підтверджує те, що воїни-десантники спільно з суміжними підрозділами вчергове взяли у полон військовослужбовців армії РФ на цьому напрямку.

Про це у Facebook повідомило командування Десантно-штурмових військ ЗС України. З'ясувалося, що 10 російських військових, які служили в складі морської піхоти, самі були не проти потрапити у руки українців, адже знущання в частинах РФ для них стали гірші за полон.

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"У своїх підрозділах на території РФ, до них застосовувалось негуманне поводження, психологічний тиск та погрози", - йдеться у повідомленні.

Натомість українські десантники надали полоненим необхідну медичну та психологічну допомогу.

"Полонені можуть бути використані для подальшого обміну на українських військових, які перебувають у російському полоні", - додали в командування ДШВ.

Ситуація в Курській області - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що операція підрозділів Сил оборони України у прикордонних районах Курської області триває. Незважаючи на складні умови, українські захисники утримують позиції, виконують завдання та завдають втрат ворогу.

Раніше повідомлялося, що найбільша концентрація окупантів фіксується у Курській області поблизу кордону із Сумщиною. Там ворог намагається розширювати зону активних бойових дій.

Напередодні окупанти повідомили про те, що ЗСУ вдарили ракетами по скупченню військової техніки росіян у районі АЗС на виїзді з Льгова, що в Курській області.

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Що таке Десантно-штурмові війська Збройних сил України? Десантно-штурмові війська Збройних сил України - окремий рід військ у складі Збройних сил України, призначений діяти як повітряний десант, а також для виконання бойових завдань у тактичному та оперативному тилу ворога. До складу військ входять повітрянодесантні, аеромобільні та штурмові частини, пише Вікіпедія.

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