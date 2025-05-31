Немає сумнівів: дружина Ніколаєва засвітила талію на тлі чуток про вагітність

Юлія Проскурякова з'явилася в характерній сукні і закрила одним махом усі питання.

https://glavred.net/starnews/net-somneniy-zhena-nikolaeva-zasvetila-taliyu-na-fone-sluhov-o-beremennosti-10669415.html Посилання скопійоване

Юлія Проскурякова поставила крапку в чутках / Колаж Главред, фото Instagram/uliaveronika

Коротко:

У якій сукні з'явилася Юлія Проскурякова

Про що тепер говоритимуть її шанувальники

Дружина мовчазного російського співака Ігоря Ніколаєва, російська співачка Юлія Проскурякова, якій по-черзі приписують то вагітність, то розлучення, з'явилася на публічному заході в новому вбранні.

Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, Проскурякова одягла вузьку ніжно-рожеву сукню, яка підкреслила її талію і обтягнула її так, що сумнівів не залишилося: жінка не вагітна.

відео дня

У своїй соціальній мережі вона написала, що сьогодні вона виглядає "ось так". Більше жодних подробиць про свою появу, вона не надала.

Дружина Ніколаєва показала живіт / Фото 7Дней

Як відомо, 42-річна співачка одружена з 65-річним Ігорем Ніколаєвим. Очевидно, що "дідусь" Ніколаєв навряд чи зважиться ще на одну дитину.

Ігор Ніколаєв і Проскурякова ще можуть стати батьками / Фото 7Днів

Ігор Ніколаєв - останні новини по темі

Зазначимо, як раніше повідомляв Главред, син зрадниці Наташі Корольової став дуже схожим на її колишнього чоловіка - Ігоря Ніколаєва, шанувальники навіть назвали його копією композитора. А одна фанатка написала, що потрібно зробити тест ДНК.

А також дружина Ігоря Ніколаєва розповіла, що їхній улюблений собака помер від онкозахворювання. Також артистка пояснила, що собаці було вже 14 років і вона просто не змогла впоратися з недугою.

Вас також може зацікавити:

Хто такий Ігор Ніколаєв? Ігор Ніколаєв - радянський і російський музикант, композитор, поет, автор пісень, співак, гітарист, піаніст, продюсер, актор; народний артист Російської Федерації (2019).

З початку повномасштабної війни Ігор Ніколаєв воліє мовчати про звірства окупантів в Україні, публічно він не засуджував кровопролиття в нашій країні. Однак нещодавно він виступив із Крістіною Орбакайте в синьо-жовтих костюмах, за що в РФ його почали цькувати. Росіяни побачили в цьому натяк на антивоєнну позицію артиста.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред