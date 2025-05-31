Немає сумнівів: дружина Ніколаєва засвітила талію на тлі чуток про вагітність

Коротко:
- У якій сукні з'явилася Юлія Проскурякова
- Про що тепер говоритимуть її шанувальники
Дружина мовчазного російського співака Ігоря Ніколаєва, російська співачка Юлія Проскурякова, якій по-черзі приписують то вагітність, то розлучення, з'явилася на публічному заході в новому вбранні.
Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, Проскурякова одягла вузьку ніжно-рожеву сукню, яка підкреслила її талію і обтягнула її так, що сумнівів не залишилося: жінка не вагітна.
У своїй соціальній мережі вона написала, що сьогодні вона виглядає "ось так". Більше жодних подробиць про свою появу, вона не надала.
Як відомо, 42-річна співачка одружена з 65-річним Ігорем Ніколаєвим. Очевидно, що "дідусь" Ніколаєв навряд чи зважиться ще на одну дитину.
Ігор Ніколаєв - останні новини по темі
Зазначимо, як раніше повідомляв Главред, син зрадниці Наташі Корольової став дуже схожим на її колишнього чоловіка - Ігоря Ніколаєва, шанувальники навіть назвали його копією композитора. А одна фанатка написала, що потрібно зробити тест ДНК.
А також дружина Ігоря Ніколаєва розповіла, що їхній улюблений собака помер від онкозахворювання. Також артистка пояснила, що собаці було вже 14 років і вона просто не змогла впоратися з недугою.
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Хто такий Ігор Ніколаєв?
Ігор Ніколаєв - радянський і російський музикант, композитор, поет, автор пісень, співак, гітарист, піаніст, продюсер, актор; народний артист Російської Федерації (2019).
З початку повномасштабної війни Ігор Ніколаєв воліє мовчати про звірства окупантів в Україні, публічно він не засуджував кровопролиття в нашій країні. Однак нещодавно він виступив із Крістіною Орбакайте в синьо-жовтих костюмах, за що в РФ його почали цькувати. Росіяни побачили в цьому натяк на антивоєнну позицію артиста.
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