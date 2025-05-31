Ворог прорвав нову ділянку кордону України: де є просування

Російські загарбники знову просунулися на фронті.

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Ворог тисне по всій лінії фронту / Колаж: Главред, фото: Минобороны РФ, deepstatemap

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Ворог прорвав нову ділянку кордону в Сумській області

Росіяни також захопили населений пунк на Покровському напрямку

Російські окупанти мають просування у Сумській області. Зокрема, ворог прорвав нову ділянку кордону в цьому регіоні. Про це свідчать опубліковані дані проєкту DeepState.

У суботу, 31 травня аналітики оновили карту бойових дій. Росіяни окупували територію площею 3 кілометри на кордоні Сумської області та рухаються звідти до селища Олександрія. Станом на 30 травня частина території в районі населеного пункту Олександрія позначена як окупована, а частина – як "сіра зона".

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Олександрія / Фото: deepstate

Таким чином, в Сумській області збільшилося ще одне вогнище контрольованої ворогом території, окрім ділянки Журавка-Новеньке-Веселівка-Басівка.

Військові стверджують, що ворог з Донецького напрямку передають сили на Сумщину. Однак для захоплення обласного центру в росіян сил немає.

Крім того, окупанти тиснуть на Покровському напрямку, там ворог захопив Єлизаветівку.

Ворог окупував Єлизаветівку / Фото: deepstate

Просування загарбників також помітили біля Гнатівки, яка перебуває в "сірій зоні". Ворог рухається з окупованої території та намагається досягти позицій українських військ.

Просування окупантів поблизу Гнатівки / Фото: deepstate

Ситуація на Сумському напрямку - останні новини

Як писав Главред, ворог зосередив 50-тисячне військо для наступу у Сумській області, а низка російських пропагандистів стверджують, що окупанти мають на меті прорив до Сум. При цьому генерал-лейтенант у відставці, ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко сказав, що у противника недостатньо можливостей для виходу на оборонні рубежі навколо міста.

Відомо, що російським військовим вдається просуватися в Сумській області завдяки великій кількості живої сили, що підтверджують артилеристи ЗСУ, позиції яких знаходяться в регіоні.

У суботу, 31 травня, очільник Сумської ОВА Олег Григоров підписав розпорядження про обов’язкову евакуацію жителів ще 11 населених пунктів Сумського району.

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