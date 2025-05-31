Ворог прорвав нову ділянку кордону України: де є просування

Основне:
- Ворог прорвав нову ділянку кордону в Сумській області
- Росіяни також захопили населений пунк на Покровському напрямку
Російські окупанти мають просування у Сумській області. Зокрема, ворог прорвав нову ділянку кордону в цьому регіоні. Про це свідчать опубліковані дані проєкту DeepState.
У суботу, 31 травня аналітики оновили карту бойових дій. Росіяни окупували територію площею 3 кілометри на кордоні Сумської області та рухаються звідти до селища Олександрія. Станом на 30 травня частина території в районі населеного пункту Олександрія позначена як окупована, а частина – як "сіра зона".
Таким чином, в Сумській області збільшилося ще одне вогнище контрольованої ворогом території, окрім ділянки Журавка-Новеньке-Веселівка-Басівка.
Військові стверджують, що ворог з Донецького напрямку передають сили на Сумщину. Однак для захоплення обласного центру в росіян сил немає.
Крім того, окупанти тиснуть на Покровському напрямку, там ворог захопив Єлизаветівку.
Просування загарбників також помітили біля Гнатівки, яка перебуває в "сірій зоні". Ворог рухається з окупованої території та намагається досягти позицій українських військ.
Ситуація на Сумському напрямку - останні новини
Як писав Главред, ворог зосередив 50-тисячне військо для наступу у Сумській області, а низка російських пропагандистів стверджують, що окупанти мають на меті прорив до Сум. При цьому генерал-лейтенант у відставці, ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко сказав, що у противника недостатньо можливостей для виходу на оборонні рубежі навколо міста.
Відомо, що російським військовим вдається просуватися в Сумській області завдяки великій кількості живої сили, що підтверджують артилеристи ЗСУ, позиції яких знаходяться в регіоні.
У суботу, 31 травня, очільник Сумської ОВА Олег Григоров підписав розпорядження про обов’язкову евакуацію жителів ще 11 населених пунктів Сумського району.
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Що таке DeepState?
DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.
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