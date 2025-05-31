РФ збільшила активність на фронті: Зеленський - про найскладніші напрямки

Україна намагається зробити все, щоб забезпечити Сили оборони всім необхідним.

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РФ збільшила активність на фронті / Колаж: Главред, фото: deepstatemap, 93 Омбр

Що відомо:

РФ збільшила активність на фронті

Найбільш серйозні бої на трьох напрямках

На українському фронті збільшилась російська активність. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

Найбільш серйозні бої фіксуються на Покровському, Лиманському, Куп'янському напрямках.

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"Продовжуємо і нашу Курську операцію, яка утримує значну кількість російських військ від активності на території України. Війна має виходити на територію Росії – туди, звідки вона й прийшла", - сказав Зеленський.

Він додав, що нині влада працює над забезпеченням Сил оборони всім необхідним.

"Зброя – виробництво і постачання, фінанси, тренування – по кожній потребі формуємо нові домовленості з партнерами", - додав президент.

Ситуація на Сумському напрямку - останні новини

Як писав Главред, ворог зосередив 50-тисячне військо для наступу у Сумській області, а низка російських пропагандистів стверджують, що окупанти мають на меті прорив до Сум. При цьому генерал-лейтенант у відставці, ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко сказав, що у противника недостатньо можливостей для виходу на оборонні рубежі навколо міста.

Відомо, що російським військовим вдається просуватися в Сумській області завдяки великій кількості живої сили, що підтверджують артилеристи ЗСУ, позиції яких знаходяться в регіоні.

У суботу, 31 травня, очільник Сумської ОВА Олег Григоров підписав розпорядження про обов’язкову евакуацію жителів ще 11 населених пунктів Сумського району.

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