У родині Ріанни сталася велика трагедія: що сталося

Співачка Ріанна втратила близьку людину - свого батька - у віці 70 років.

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Ріанна поки не відреагувала на новини / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Від чого раптово помер батько Ріанни

Як Ріанна відреагувала на смерть батька

Повідомляється, що батько Ріанни, Рональд Фенті, помер. Йому було 70 років.

Батько співачки помер рано вранці в суботу в Лос-Анджелесі, Page Six.

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Офіційна причина смерті поки не відома. Однак видання повідомило, що Фенті помер після "короткочасної хвороби".

Джерела повідомили радіостанції, що члени сім'ї зібралися в Каліфорнії, щоб вшанувати його пам'ять. На фотографіях, отриманих Page Six, видно, як брат Ріанни Раджад Фенті прибуває в медичний центр Cedars-Sinai в Лос-Анджелесі, щоб відвідати Рональда в середу.

Батько Ріанни помер у віці 70 років / Фото Instagram/ronald.fenty

Вважалося, що Ріанна також була в машині, але на фотографіях її не видно.

Співачка поки публічно не прокоментувала смерть свого батька.

Сумна новина прийшла, коли Ріанна чекає на третю дитину від свого бойфренда, A$AP Rocky.

Батько Ріанни помер у віці 70 років / Фото Instagram/ronald.fenty

Вона оголосила про свою вагітність цього місяця, дебютувавши зі зростаючим животом на Met Gala цього року.

У Ріанни та її батька були складні стосунки протягом багатьох років.

Батько Ріанни помер у віці 70 років / Фото Instagram/ronald.fenty

Повідомляється, що глава сім'ї боровся з алкогольною та наркотичною залежністю, що стало причиною конфлікту між ними. Рональд також розлучився з матір'ю Ріанни, Монікою Брейтуейт, коли співачці "Umbrella" було 14 років.

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Раніше Главред писав про те, що Ріанна прийшла до суду, щоб підтримати свого партнера і батька своїх дітей, A$AP Rocky. Вона прибула разом зі своїми дітьми, яких вона народила від підсудного.

Раніше A$AP Роккі пірнув в обійми Ріанни, коли в суді зачитали виправдувальний вердикт за двома пунктами обвинувачення в нападі із застосуванням напівавтоматичної вогнепальної зброї.

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Хто така Ріанна Ріанна - популярна барбадоська співачка, акторка, музична продюсерка, модна дизайнерка і філантропка. За інформацією Вікіпедії, Ріанна є одним із найбільш продаваних артистів усіх часів унаслідок продажу понад 20 мільйонів копій альбомів і 60 мільйонів синглів. Вона наймолодша співачка в історії Billboard, якій вдалося чотирнадцять разів очолити чарт Billboard Hot 100. Володарка 9 "Греммі".

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