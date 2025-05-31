У родині Ріанни сталася велика трагедія: що сталося

Коротко:
- Від чого раптово помер батько Ріанни
- Як Ріанна відреагувала на смерть батька
Повідомляється, що батько Ріанни, Рональд Фенті, помер. Йому було 70 років.
Батько співачки помер рано вранці в суботу в Лос-Анджелесі, Page Six.
Офіційна причина смерті поки не відома. Однак видання повідомило, що Фенті помер після "короткочасної хвороби".
Джерела повідомили радіостанції, що члени сім'ї зібралися в Каліфорнії, щоб вшанувати його пам'ять. На фотографіях, отриманих Page Six, видно, як брат Ріанни Раджад Фенті прибуває в медичний центр Cedars-Sinai в Лос-Анджелесі, щоб відвідати Рональда в середу.
Вважалося, що Ріанна також була в машині, але на фотографіях її не видно.
Співачка поки публічно не прокоментувала смерть свого батька.
Сумна новина прийшла, коли Ріанна чекає на третю дитину від свого бойфренда, A$AP Rocky.
Вона оголосила про свою вагітність цього місяця, дебютувавши зі зростаючим животом на Met Gala цього року.
У Ріанни та її батька були складні стосунки протягом багатьох років.
Повідомляється, що глава сім'ї боровся з алкогольною та наркотичною залежністю, що стало причиною конфлікту між ними. Рональд також розлучився з матір'ю Ріанни, Монікою Брейтуейт, коли співачці "Umbrella" було 14 років.
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Раніше Главред писав про те, що Ріанна прийшла до суду, щоб підтримати свого партнера і батька своїх дітей, A$AP Rocky. Вона прибула разом зі своїми дітьми, яких вона народила від підсудного.
Раніше A$AP Роккі пірнув в обійми Ріанни, коли в суді зачитали виправдувальний вердикт за двома пунктами обвинувачення в нападі із застосуванням напівавтоматичної вогнепальної зброї.
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Хто така Ріанна
Ріанна - популярна барбадоська співачка, акторка, музична продюсерка, модна дизайнерка і філантропка. За інформацією Вікіпедії, Ріанна є одним із найбільш продаваних артистів усіх часів унаслідок продажу понад 20 мільйонів копій альбомів і 60 мільйонів синглів. Вона наймолодша співачка в історії Billboard, якій вдалося чотирнадцять разів очолити чарт Billboard Hot 100. Володарка 9 "Греммі".
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