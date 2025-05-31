Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникКультураЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

У родині Ріанни сталася велика трагедія: що сталося

Олена Кюпелі
31 травня 2025, 21:15
96
Співачка Ріанна втратила близьку людину - свого батька - у віці 70 років.
Ріанна
Ріанна поки не відреагувала на новини / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Від чого раптово помер батько Ріанни
  • Як Ріанна відреагувала на смерть батька

Повідомляється, що батько Ріанни, Рональд Фенті, помер. Йому було 70 років.

Батько співачки помер рано вранці в суботу в Лос-Анджелесі, Page Six.

відео дня

Офіційна причина смерті поки не відома. Однак видання повідомило, що Фенті помер після "короткочасної хвороби".

Джерела повідомили радіостанції, що члени сім'ї зібралися в Каліфорнії, щоб вшанувати його пам'ять. На фотографіях, отриманих Page Six, видно, як брат Ріанни Раджад Фенті прибуває в медичний центр Cedars-Sinai в Лос-Анджелесі, щоб відвідати Рональда в середу.

Батько Ріанни помер у віці 70 років
Батько Ріанни помер у віці 70 років / Фото Instagram/ronald.fenty

Вважалося, що Ріанна також була в машині, але на фотографіях її не видно.

Співачка поки публічно не прокоментувала смерть свого батька.

Сумна новина прийшла, коли Ріанна чекає на третю дитину від свого бойфренда, A$AP Rocky.

Батько Ріанни помер у віці 70 років
Батько Ріанни помер у віці 70 років / Фото Instagram/ronald.fenty

Вона оголосила про свою вагітність цього місяця, дебютувавши зі зростаючим животом на Met Gala цього року.

У Ріанни та її батька були складні стосунки протягом багатьох років.

Батько Ріанни помер у віці 70 років
Батько Ріанни помер у віці 70 років / Фото Instagram/ronald.fenty

Повідомляється, що глава сім'ї боровся з алкогольною та наркотичною залежністю, що стало причиною конфлікту між ними. Рональд також розлучився з матір'ю Ріанни, Монікою Брейтуейт, коли співачці "Umbrella" було 14 років.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред писав про те, що Ріанна прийшла до суду, щоб підтримати свого партнера і батька своїх дітей, A$AP Rocky. Вона прибула разом зі своїми дітьми, яких вона народила від підсудного.

Раніше A$AP Роккі пірнув в обійми Ріанни, коли в суді зачитали виправдувальний вердикт за двома пунктами обвинувачення в нападі із застосуванням напівавтоматичної вогнепальної зброї.

Вас також може зацікавити:

Хто така Ріанна

Ріанна - популярна барбадоська співачка, акторка, музична продюсерка, модна дизайнерка і філантропка. За інформацією Вікіпедії, Ріанна є одним із найбільш продаваних артистів усіх часів унаслідок продажу понад 20 мільйонів копій альбомів і 60 мільйонів синглів. Вона наймолодша співачка в історії Billboard, якій вдалося чотирнадцять разів очолити чарт Billboard Hot 100. Володарка 9 "Греммі".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Ріанна новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ збільшила активність на фронті: Зеленський - про найскладніші напрямки

РФ збільшила активність на фронті: Зеленський - про найскладніші напрямки

22:15Фронт
Канцлер Німеччини летить до Трампа: ЗМІ дізналися, про що говоритимуть

Канцлер Німеччини летить до Трампа: ЗМІ дізналися, про що говоритимуть

21:42Світ
Поблизу дитмайданчика: у Харкові чоловік у військовій формі влаштував стрілянину

Поблизу дитмайданчика: у Харкові чоловік у військовій формі влаштував стрілянину

20:41Україна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на завтра 1 червня: Тельцям - щасливі новини, Козерогам - подорож

Гороскоп на завтра 1 червня: Тельцям - щасливі новини, Козерогам - подорож

Хто і коли "вигадав" російську мову - розкрито аферу 200-річної давнини

Хто і коли "вигадав" російську мову - розкрито аферу 200-річної давнини

Гороскоп Таро на завтра 1 червня: Тельцям - остерігатися спокус, Ракам - у вир

Гороскоп Таро на завтра 1 червня: Тельцям - остерігатися спокус, Ракам - у вир

Нове кохання, пригоди і зростання: астрологи назвали 5 щасливчиків цього літа

Нове кохання, пригоди і зростання: астрологи назвали 5 щасливчиків цього літа

Семиденна буря атакувала Україну: країну "трусить" майже 8-бальний шторм

Семиденна буря атакувала Україну: країну "трусить" майже 8-бальний шторм

Останні новини

22:15

Вогонь за 10 кілометрів від резиденції Путіна: під Москвою спалахнула пожежа

22:15

РФ збільшила активність на фронті: Зеленський - про найскладніші напрямки

21:43

Італійська принцеса влетіла головою в стіну на мотоциклі

21:42

Канцлер Німеччини летить до Трампа: ЗМІ дізналися, про що говоритимуть

21:15

У родині Ріанни сталася велика трагедія: що сталося

До України йде потепління: синоптик Птуха назвала датиДо України йде потепління: синоптик Птуха назвала дати
20:41

Поблизу дитмайданчика: у Харкові чоловік у військовій формі влаштував стрілянину

20:18

Майже 30-градусна спека накриває Україну: де буде найспекотніше

19:33

Ворог прорвав нову ділянку кордону України: де є просування

18:45

"У двох країн можуть виникнути проблеми": РФ може перевірити НАТО "на слабо"Відео

Реклама
18:41

Як може закінчитися війна в Україні: дипломат назвав 2 сценарії

17:48

Що не можна робити з водою 1 червня: суворі прикмети і заборони

17:36

Різкий обвал чи зміцнення гривні: експерт сказав, що буде з валютою в червні

17:25

У Житомирі невідомий кинув гранату у натовп і втік: є постраждаліФото

16:57

В 100 гривень вже не вкластись: в Україні подорожчало найдоступніше м'ясо

16:35

Розвиває швидкість до 750 км/год: Росія атакує Україну новими дронами

16:29

ЗМІ розкрили, чому Німеччина гальмує передачу Україні крилатих ракет Taurus

16:26

Чому деякі коти муркотять більше за інших: відповідь дивує

16:16

"Не дарма тренуюся": Валерія Крук показала соковиті результати тренувань у Дубаї

15:59

Ворог проривається в трьох областях: ЗМІ заявили про захоплення 18 сіл України

15:52

Чи вдарить в Україні рекордна спека влітку 2025: який місяць буде найспекотнішим

Реклама
15:35

Налітай: Ілон Маск пообіцяв біологічний матеріал усім, хто його захоче

15:29

Чи є загроза наступу росіян з півночі: експерт чітко відповів

15:15

Нове кохання, пригоди і зростання: астрологи назвали 5 щасливчиків цього літа

14:54

ЗСУ зірвали наступ РФ: аналітик заявив про колосальний успіх на фронті

14:48

"Катастрофічний вплив": росіяни б'ються в істериці через приїзд Пугачової в РФ

14:45

Чому 1 червня не можна прати і прибирати: яке свято і день ангела

14:43

Чому літні люди лягають рано і прокидаються першими: відповідь лікарів

14:12

На Запоріжжі розпочався небезпечний наступ Росії: Сирський скликав нараду

14:04

Немає сумнівів: дружина Ніколаєва засвітила талію на тлі чуток про вагітність

14:04

Гороскоп на червень 2025 для Левів: везіння, прибуток і новий романВідео

13:52

РФ хоче захопити частину Сумщини і поставити Україні ультиматум – СнєгирьовВідео

13:48

Ситуація загострюється, на Сумщині суттєво розширили зону обов'язкової евакуації

13:26

"Мене розіп'яли на хресті": Козловський висловився про конфлікт із КондратюкомВідео

13:05

Не Україною єдиною: екс-глава ЦРУ сказав, на яку країну скоро нападе Путін

13:03

Окупанти хочуть дійти до міста Суми: генерал оцінив шанси противника

12:57

Чим відрізняються 2 немовлят: загадка для найрозумніших на 19 секунд

12:40

Українцям підвищать пенсії: кому і коли можна чекати індексації

12:31

"Наскільки це можливо": з'явилися новини про здоров'я Короля Чарльза

12:17

Українські десантники взяли в полон морпіхів РФ у Курській області - деталі

12:16

Гороскоп Таро на завтра 1 червня: Тельцям - остерігатися спокус, Ракам - у вир

Реклама
12:09

Гороскоп на червень 2025 для Раків: почнеться смуга везіння, багатства і чарівництваВідео

12:00

У червні Росія ухвалюватиме рішення про напад на Європу - Роман Безсмертний

11:36

Росія виплатила круглу премію військовим за "збитий" F-16: якою була сума

11:21

РФ почала програвати війну, стратегічна ситуація гірша, ніж у 2022-му – Foreign Policy

10:57

Китайський гороскоп на завтра 1 червня: Бикам - сварки, Кроликам - жертви

10:35

Ціна полуниці в Україні сьогодні - ягода поступово дешевшає

10:27

Гороскоп на червень 2025 для Тельців: почнеться період гармонії та щастя

10:24

Чи можна дати дитині ім’я померлого родича: священник дав однозначну відповідьВідео

09:58

Перекидання військ на Сумщину зірвано: БпЛА атакували пункти дислокації армії РФ

09:34

Хто і коли "вигадав" російську мову - розкрито аферу 200-річної давниниВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиНапоїСалатиСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти