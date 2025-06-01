Командування відчиталось про "чистки" в ТЦК та СП - перші подробиці

Перед українцями публічно почали звітувати про хід розслідувань щодо скандалів з ТЦК та СП.

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Звіти про роботу ТЦК та СП стануть публічними / колаж: Главред, фото: УНІАН, facebook.com/police.kharkov

Що відомо:

Звіти про роботу ТЦК та СП стануть публічними

89% інцидентів з ТЦК виявились фейком

Командування Сухопутних військ ЗСУ почне публічно звітувати перед українцями про роботу ТЦК та СП. Про це йдеться у повідомленні Командування.

Зазначається, що українці зможуть дізнатись інформацію про факти порушень, розслідування та покарання тих, хто не дотримався посадових обов'язків чи порушив закон.

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Командування Сухопутних військ ЗСУ стверджує, що у травні 89% інцидентів з ТЦК (233 випадки) нібито були фейками, перебільшенням, "вкидами" чи маніпуляцією.

За фактом 11% порушень були проведені перевірки та винесені рішення:

4 особи відсторонено від виконання обов’язків;

2 особи звільнено з посад;

11 притягнуто до дисциплінарної відповідальності;

27 службових розслідувань тривають.

"Ми закликаємо громадян та медіа перевіряти джерела інформації, щоб не стати частиною кампанії РФ з дискредитації мобілізаційного процесу в Україні", - підкреслили в Командуванні.

Інциденти з ТЦК - останні новини

Як писав Главред, у неділю, 25 травня, у Кременчуці (Полтавська область) стався інцидент за участю патруля оповіщення територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Відомо, що група із семи осіб вчинила спланований напад, застосувавши перцевий балончик, травматичний пістолет і пошкодивши автомобіль групи оповіщення. На місце події викликали слідчо-оперативну групу поліції.

Нагадаємо,12 травня у Харкові чоловік 39 років загинув після того, як вистрибнув з вікна третього поверху територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП).

Крім того, раніше, в Україні було зафіксовано серію вибухів у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Інциденти сталися в Кам’янці-Подільському, Рівному та Павлограді.

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ТЦК та СП Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки — орган військового управління України, що веде військовий облік та здійснює мобілізацію населення. Починаючи з 2022 року ТЦК та СП повністю замінили собою колишню систему військових комісаріатів, пише Вікіпедія.

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