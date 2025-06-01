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Командування відчиталось про "чистки" в ТЦК та СП - перші подробиці

Ангеліна Підвисоцька
1 червня 2025, 03:22
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Перед українцями публічно почали звітувати про хід розслідувань щодо скандалів з ТЦК та СП.
ТЦК, полиция
Звіти про роботу ТЦК та СП стануть публічними / колаж: Главред, фото: УНІАН, facebook.com/police.kharkov

Що відомо:

  • Звіти про роботу ТЦК та СП стануть публічними
  • 89% інцидентів з ТЦК виявились фейком

Командування Сухопутних військ ЗСУ почне публічно звітувати перед українцями про роботу ТЦК та СП. Про це йдеться у повідомленні Командування.

Зазначається, що українці зможуть дізнатись інформацію про факти порушень, розслідування та покарання тих, хто не дотримався посадових обов'язків чи порушив закон.

відео дня

Командування Сухопутних військ ЗСУ стверджує, що у травні 89% інцидентів з ТЦК (233 випадки) нібито були фейками, перебільшенням, "вкидами" чи маніпуляцією.

За фактом 11% порушень були проведені перевірки та винесені рішення:

  • 4 особи відсторонено від виконання обов’язків;
  • 2 особи звільнено з посад;
  • 11 притягнуто до дисциплінарної відповідальності;
  • 27 службових розслідувань тривають.

"Ми закликаємо громадян та медіа перевіряти джерела інформації, щоб не стати частиною кампанії РФ з дискредитації мобілізаційного процесу в Україні", - підкреслили в Командуванні.

Інциденти з ТЦК - останні новини

Як писав Главред, у неділю, 25 травня, у Кременчуці (Полтавська область) стався інцидент за участю патруля оповіщення територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Відомо, що група із семи осіб вчинила спланований напад, застосувавши перцевий балончик, травматичний пістолет і пошкодивши автомобіль групи оповіщення. На місце події викликали слідчо-оперативну групу поліції.

Нагадаємо,12 травня у Харкові чоловік 39 років загинув після того, як вистрибнув з вікна третього поверху територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП).

Крім того, раніше, в Україні було зафіксовано серію вибухів у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Інциденти сталися в Кам’янці-Подільському, Рівному та Павлограді.

Інші новини:

ТЦК та СП

Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки — орган військового управління України, що веде військовий облік та здійснює мобілізацію населення. Починаючи з 2022 року ТЦК та СП повністю замінили собою колишню систему військових комісаріатів, пише Вікіпедія.

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