На Запоріжжі розпочався небезпечний наступ Росії: Сирський скликав нараду

Сили оборони, своєю чергою, знищують ворожі склади та заводи дронів у тилу.

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Сирський розповів про ситуацію на фронті / Колаж: Головред, фото: 43 окрема механізована бригада, t.me/osirskiy

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Сирський повідомив про значне посилення наступальних дій росіян на Запорізькому напрямку

ЗСУ успішно знищують ворожі військові об'єкти та оборонний потенціал у глибокому тилу Росії

Російські війська значно посилили бойову активність на Запорізькому напрямку. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський під час підсумкової наради щодо діяльності ЗСУ у травні, повідомляє Генеральний штаб.

За його словами, Сили оборони продовжують стримувати ворога, завдаючи йому відчутних втрат.

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"Сили оборони продовжують стримувати ворога, завдаючи йому відчутних втрат. Основні зусилля ворог зосередив на Покровському, Торецькому, Лиманському, Новопавлівському напрямках, а також на прикордонних з РФ районах Сумської області. Значно активізувався на Запорізькому напрямку, де проводить активні наступальні дії", - зазначив Сирський.

Олександр Сирський / Главред - інфографіка

Крім того, очільник ЗСУ зазначив, що українські військові не лише утримують позиції, але й завдають ударів по ворожій інфраструктурі в тилу.

У травні за допомогою засобів DeepStrike було знищено 58 цілей на території Росії, серед яких — об'єкти військового призначення, виробництва вибухових речовин та ударних безпілотників. Як підкреслив Сирський, ці удари послаблюють обороноздатність та промислову базу противника.

Ситуація на фронті - що відомо

Як раніше повідомляв Главред, українські десантники взяли в полон морпіхів РФ у Курській області . З'ясувалося, що 10 російських військових, які служили в складі морської піхоти, самі були не проти потрапити у руки українців.

Експерт Дмитро Снєгирьов вважає, що РФ хоче захопити частину Сумщини і поставити Україні ультиматум. За його словами, росіяни прагнуть одночасно виконати дві задачі – військову і політичну.

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Хто такий Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

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