Українцям підвищать пенсії: кому і коли можна чекати індексації

Середня пенсія в Україні сьогодні становить 5851 грн, що мало для забезпечення базових потреб.

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Сьогодні мінімальна пенсія становить 2361 грн / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Коротко:

Наступного року може бути підвищена мінімальна пенсія

Пенсіонери отримують нижче "реального" прожиткового мінімуму

Мінімальну пенсію в Україні 2026 року може бути підвищено з 2361 до 2564 грн.

Як повідомляє Oboz.ua, пропозицію щодо підвищення зафіксовано в Листі, який Міністерство фінансів розіслало розпорядникам бюджетних коштів у рамках підготовки бюджету на наступний рік.

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У 2025 році мінімальна пенсія становить 2361 грн, а реальний прожитковий мінімум для пенсіонера станом на лютий становив 6685,45 грн.

Причому навіть українці із середньою пенсією - 5851 грн - фактично отримують менше, ніж потрібно для забезпечення своїх базових потреб.

Як можуть збільшити пенсію в найближчі роки

у 2026-му - 2 564 грн;

у 2027-му - 2 715 грн;

у 2028-му - 2 859 грн.

Таким чином, за чотири роки, з 2024-го по 2028-й, мінімальна пенсія зросте лише на 498 грн. Кількість пенсіонерів, які проживають за межею бідності, може зрости.

В Україні 10,34 млн пенсіонерів, які отримують виплати від держави. Майже кожен четвертий пенсіонер продовжує працювати - 2,8 млн українців.

Середня зарплата працюючого пенсіонера - 6267 грн.

Середня пенсія по країні - близько 6257 грн.

Які документи необхідно подати для виходу на пенсію / Інфографіка: Главред

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Як повідомляв Главред, голова комітету Верховної Ради з фінансових, податкових і митних питань Данило Гетманцев заявив, що мінімальну пенсію потрібно підвищити хоча б до 4000 грн. За його словами, держава могла б вирішити цю проблему скасуванням спеціальних пенсій.

У Пенсійному фонді заявили, що ключовим показником для можливого збільшення пенсії стане зростання середньої зарплати в Україні. Цього року показник середньої зарплати - 15 059,09 грн. Наступного буде 19 856,19 грн.

Три категорії українців можуть вийти на пенсію після 15 років стажу, розповіли у Пенсійному фонді. Йдеться про такі категорії громадян:

жінки з 15-річним стажем, які народили та виховали п'ятьох і більше дітей до шести років,

матері дітей з інвалідністю з дитинства, які мають 15-річний стаж,

матері тяжкохворих дітей без офіційного інвалідного статусу, які мають такий самий стаж.

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Пенсійний фонд України (ПФУ) Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування; проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їх виплати; забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; забезпечує виплату пенсій і соціальних виплат, здійснюваних відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України.

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