Росія виплатила круглу премію військовим за 'збитий' F-16: якою була сума

Виплати є частиною російської стратегії стимулювання військових до знищення західного озброєння.

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Росія винагороджує тих, хто вражає західну авіацію / Колаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, 114 бригада тактичної авіації

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Fores виплатила 15 мільйонів рублів за нібито збиття першого американського винищувача F-16

Раніше компанія вже платила за знищення танків НАТО для стимулювання до знищення західного озброєння

Російська компанія Fores, яка займається постачанням продукції для нафтогазового сектору, виплатила 15 мільйонів рублів (близько 200 тисяч доларів США) як винагороду дванадцятьом військовим Росії, яких вважають причетними до знищення першого американського винищувача F-16 в Україні. Про це повідомляє британське видання The Telegraph.

Точна дата збиття F-16 не розкривається. За інформацією журналістів, з моменту, коли Україна офіційно отримала ці літаки в серпні 2024 року, були втрачені щонайменше три винищувачі, при цьому двоє пілотів загинули.

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F-16 / Інфографіка: Главред

Поки що лише одна втрата підтверджена як результат прямого вогневого ураження з боку ворога, а обставини інших ще з’ясовуються.

"Ці премії є частиною ширшої російської тактики стимулювання військових до активного знищення західної техніки. Fores раніше оголошувала винагороди за знищення танків НАТО в Україні, і вже здійснила низку таких виплат", — зазначає видання.

Літаки F-16 на варті ЗСУ - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, 16 травня ЗСУ втратили F-16 під час відбиття повітряної атаки РФ. Під час виконання бойового завдання, спрямованого на відбиття повітряної атаки РФ, винищувач зник із радарів. Пілоту вдалося вижити.

За попередніми даними, льотчик встиг збити три ворожі повітряні цілі та атакував четверту за допомогою бортової гармати. Після цього в літаку виникли технічні неполадки.

Однак, на жаль, не так давно під час бойового завдання загинув пілот винищувача F-16 капітан Павло Іванов. У Повітряних силах повідомили, що українському пілоту було 26 років

Також повідомлялося, що Нідерланди передали останню партію F-16. Винищувачі вилетіли з авіабази Фолькель до Бельгії, де їх готуватимуть до передачі Україні.

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Що відомо про The Telegraph? The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною газетою, що видається в Лондоні Telegraph Media Group і поширюється у Великобританії та за кордоном. У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого веб-сайту Electronic Telegraph , який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф був запущений у 1995 році. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макета сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

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