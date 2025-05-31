РФ хоче захопити частину Сумщини і поставити Україні ультиматум – Снєгирьов

Росіяни прагнуть посилити бойові дії на Сумському напрямку, щоб одночасно виконати дві задачі – військову і політичну.

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РФ хоче захопити частину Сумщини і поставити Україні ультиматум/ колаж: Главред, фото: Оперативне командування "Захід", Главред

Основні тези Снєгирьова:

РФ стягує більше сил на Сумський напрямок

Армія РФ намагається розширити свою присутність на Сумщині

РФ може використати це для покращення своєї позиції на переговорах і висунути Україні ультиматум

Країна-агресорка Росія накопичує ще більше сил на Сумському напрямку. Окупанти можуть спробувати розширити свою присутність в Сумській області, щоб потім використати це як свою перевагу під час переговорів.

Таку думку висловив військово-політичний аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снєгирьов в інтерв'ю Главреду. Аналітик вважає, що найближчим часом РФ може різко посилити бойові дії, а ситуації в Донецькій і Сумській областях – ланки одного ланцюга.

"Це повідомлення підтверджує інформацію Головного управління розвідки Міністерства оборони і президента України щодо накопичення оперативних резервів російських військ на Сумському напрямку. Про це свідчать і дані, які отримав очолюваний мною аналітичний відділ громадської ініціативи Права справа: оперативні резерви росіян передислоковані з тилових районів Російської Федерації на територію Курської області. Йдеться про підрозділи 44-го армійського корпусу Ленінградського військового округу. Вони зафіксовані у районі селища Гуєво", – зазначив Снєгирьов щодо стягування окупантами сил на Сумський напрямок.

За його словами, ця ситуація вказує на два моменти. Перший – російська армія неспроможна витіснити підрозділи Сил оборони України з Курської області за рахунок оперативно-тактичних угруповань "Бєлгород", "Брянськ" і "Суджа". Другий – військове командування РФ планує накопичення оперативних резервів, у тому числі для того, щоб створити так звану буферну зону на території Сумської області.

"Швидше за все, надалі росіяни спробують розширити зону присутності своїх окупаційних військ на Сумщині. Сумська ОВА офіційно повідомила, що противник встановив контроль над чотирма селищами у Сумський області. Загальна площа захоплених територій складає приблизно 65 квадратних кілометрів", – зазначив експерт.

На думку аналітика, росіяни прагнуть посилити бойові дії на Сумському напрямку, щоб одночасно виконати дві задачі – військову і політичну.

"Військова полягає у тому, щоб створити загрозу оперативного оточення українського угруповання в Курській області. Для цього вони обрали Юнаківку основним напрямком просування і намагатимуться взяти під контроль логістичний хаб Суми-Юнаківка-Суджа – ключовий пункт забезпечення угруповань Сил оборони на Курському та Бєлгородському напрямках", – сказав Снєгирьов.

Політична задача передбачає реалізацію на полі бою гучних заяв російського диктатора Володимира Путіна про "буферну зону". За словами Снєгирьова, саме влітку росіяни намагатимуться розширити зону присутності на території України.

Також аналітик наголосив, що варто звернути увагу на основну складову російської операції – інформаційно-політичну компоненту.

"Ситуація в Сумській області буде використана як важіль військово-політичного тиску на Україну і Сполучені Штати під час перемовин. Якщо раніше українська сторона після контрнаступу в Курській області планувала обміняти російські території, наприклад, на Запорізьку АЕС чи на свої землі, то тепер будуть пропозиції від Російської Федерації", – сказав він.

Снєгирьов зазначив, що Росія може виставити Україні ультиматум і влаштувати "торги". Україну змушуватимуть погодитися на виведення своїх підрозділів з контрольованих районів Донецької, Луганської (яка вже майже повністю окупована), Запорізької та Херсонської областей, погрожуючи, мовляв, залишити за собою так зване право на розширення військової присутності у Сумській області. Або Україні можуть сказати приблизно наступне: віддайте нам Донеччину, а ми не будемо розширювати театр бойових дій за рахунок Харківської та Сумської областей.

"Загалом, я наголошую на тому, що різка активізація росіян саме на Костянтинівському і Сумському напрямку – ланки одного ланцюга. І саме Костянтинівський, а не Покровський, наразі стане основним напрямком російського удару. А Сумська область окупантам потрібна для того, щоб отримати Донеччину", – додав Снєгирьов.

Дивіться відео, в якому Снєгирьов розповів, яких ультиматумів чекати від РФ:

Ситуація на фронті в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, воєнкори РФ заявили про рух окупантів на Харків – в ЦПД вийшли із заявою. У відомстві повідомили, наскільки озвучена росіянами інформація відповідає дійсності.

Нагадаємо, у Forbes повідомили про неочікуваний хід під Часів Яром – стало відомо, що задумала Росія, кинувши в бій "парадних" солдатів. Російські війська активізують наступ на Часів Яр, перекидаючи незвичні підрозділи на фронт.

Також раніше повідомлялося, що РФ штурмує на Сумщині з новою тактикою, у ЗСУ розкрили загрози. Українські військові офіційно повідомляють про спроби просування противника.

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Хто такий Дмитро Снєгирьов Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа". Виступає на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах у якості експерта з військової та політичної тематики.

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