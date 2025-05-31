ЗСУ зірвали наступ РФ: аналітик заявив про колосальний успіх на фронті

Ворог зібрав резерви для наступу, але можливості окупантів все ще обмежені.

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Ворог наступає на Сумщині не просто так / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, Генштаб ЗСУ

Що сказав Снєгирьов:

Росіяни не мають ресурсів для захоплення міст-мільйонників

На Харківщині українські військові мають успіхи

Ворог активізувався на Сумщині задля отримання вигоди під час переговорів

На Харківщині окупаційні війська країни-агресорки Росії намагалися атакувати українських оборонців в районі населених пунктів Липці та Вовчанськ. В результаті ворог уперся в українську оборону.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів військово-політичний аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снєгирьов. За його словами, тепер окупанти будуть намагатися відкрити нові ділянки фронту, і не лише на Харківщині, але й на Сумщині.

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При цьому ворог чудово розуміє, що не має достатньої кількості оперативних резервів для військової операції із захоплення міст-мільйонників - Харкова чи Запоріжжя.

"Також варто нагадати, що нещодавно на Липцівському напрямку Сили оборони провели успішні контрнаступальні дії, під час яких взяли під контроль 200 гектарів лісових насаджень. Це колосальний успіх, тому що наші війська зірвали плани окупантів щодо прориву до Липців. Якщо б росіяни потрапили до Липців, то отримали б можливість виходу на вогневий контроль над житловими кварталами Харкова, що було їхньою стратегічною метою", - наголосив аналітик.

Наразі метою росіян є захоплення чотирьох промислових міст у Донецькій області: Костянтинівки, Слов'янська, Краматорська і Дружківки. Ці міста складають агломерацію, адже одне буквально переходить в інше.

"Активізація на Сумському напрямку прив'язана до ситуації на Донеччині. Найімовірніше, Росія вимагатиме від України виведення військ з Донецької області в обмін на те, що окупанти не будуть розширювати зону своєї присутності в Сумській області. А на Сумщині великих міст немає – ландшафт місцевості дозволяє окупантам збільшити зону впливу", - додав Снєгирьов.

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Раніше в ЦПД РНБО повідомляли, що окупанти здійснюють розвідку боєм малими штурмовими групами на півночі Харківщини, а основні зусилля ворога в області зосереджені на Купʼянському напрямку.

Нагадаємо, Главред писав, що російським військовим вдається просуватися в Сумській області завдяки великій кількості живої сили, що підтверджують артилеристи ЗСУ, позиції яких знаходяться в регіоні.

Напередодні стало відомо, що у Донецькій області Росія намагається за всяку ціну взяти руїни міста Часів Яр. Ці руїни не мають ані політичного, ані стратегічного значення.

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Хто такий Дмитро Снєгирьов Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа". Виступає на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах у якості експерта з військової та політичної тематики.

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