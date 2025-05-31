"Катастрофічний вплив": росіяни б'ються в істериці через приїзд Пугачової в РФ

Аллу Пугачову запросили виступити на музичному фестивалі "Нова хвиля".

https://glavred.net/stars/katastroficheskoe-vliyanie-rossiyane-byutsya-v-isterike-iz-za-priezda-pugachevoy-v-rf-10669427.html Посилання скопійоване

Алла Пугачова навряд чи прийме запрошення/ колаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Коротко:

Чому росіяни так бояться приїзду Алли Пугачової в Росію

На якому заході може з'явиться Алла Пугачова

Російська співачка Алла Пугачова, яка відкрито засудила військове вторгнення терористичної Росії в Україну, може приїхати в РФ і виступити на музичному фестивалі "Новая волна".

Як повідомляють російські пропагандисти, про це розповів пропагандист Вадим Манукян. За його словами, Аллу Пугачову запросили на "Нову хвилю".

відео дня

Алла Пугачова на фестивалі "Рандеву" у 2024 році/ фото: скрін t.me/starhitru

"Міністерство юстиції не визнало її іноагентом, на неї не порушено жодних кримінальних справ у нашій країні. З точки зору права у неї немає обмежень у Росії. Якби запрошення реалізувалося, це був би дуже нехороший сигнал. Згадайте, у 2018 році на "Нову хвилю" запросили вже "опальну" Вєрку Сердючку. Це теж наштовхує на певні думки і викликає занепокоєння", - вмирає від страху пропагандист.

Алла Пугачова у відмінній формі / фото: instagram.com, Алла Пугачова

Він також додає, що якщо Пугачова збереться приїхати в Росію, то виключно для того, щоб позлити росіян і викликати в них чергову істерику.

"Вона може приїхати в Росію тільки заради того, щоб "вставити шпильку" всім нам. "Нова хвиля" - статусний музичний форум. Якщо цю пропозицію буде реалізовано, вона приїде і виступатиме, це викличе негативний ефект. Її повернення матиме катастрофічний вплив на суспільство. Я сподіваюся, що, якщо запрошення вже дійсно надіслано, організатори конкурсу його відкличуть", - додає боягузливий пропагандист.

Алла Пугачова / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред, нещодавно Крістіна Орбакайте привітала Аллу Пугачову з 76-річчям. Співачка опублікувала пост, в якому звернулася до мами і показала архівні кадри. На відео Пугачова співає пісню "Літні дощі", а знято воно 1983 року у Швеції.

А також нещодавно Алла Пугачова вирушила в ресторан, але там потрапила в неприємну ситуацію. Як заявив ізраїльський політик Яків Кедмі, Примадонну не прийняли в ресторані через те, що не було вільного столика і вона вступила в перепалку з офіціанткою.

Вас також може зацікавити:

Хто така Алла Пугачова Алла Пугачова - радянська і російська естрадна співачка, авторка пісень, режисерка-постановниця, музична продюсерка, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю сім'єю. 18 вересня 2022 року у своєму інстаграмі Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ із проханням занести її до списку "іноагентів". Її чоловіка Максима Галкіна вже внесла до цього списку російська влада через антивоєнну позицію.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред