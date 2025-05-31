Різкий обвал чи зміцнення гривні: експерт сказав, що буде з валютою в червні

Червень не принесе суттєвих змін на валютному ринку.

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Яким буде курс долара та євро у червні / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

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Яким буде курс долара в червні

Скільки коштуватиме європейська валюта в перший місяць літа

На валютному ринку впродовж останнього місяця весни спостерігався відносний спокій. Не виключення, що подібний сценарій повториться і в червні. Таку думку висловив доктор економічних наук Олексій Плотніков в ефірі Новини.LIVE.

Курс долара — прогноз

Починаючи від лютого, офіційний курс гривні до долара не підіймався вище 41,79 грн/дол. і не опускався нижче 41,08 грн/дол. Ця тенденція стала несподіванкою для українців, адже експерти прогнозували, що курс буде зростати поступово й досягне приблизно 45 гривень за долар.

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"Є чинники позаекономічні, які можуть вплинути на курс гривні до долара. Я не прогнозую, що національна валюта буде зміцнюватися у червні. Але й не бачу надзвичайних факторів, які б призвели до різкого обвалу. Ситуація на фронті, припинення допомоги від західних партнерів — це може негативно відобразитися на курсі", — сказав аналітик.

Він додав, що все ж не варто очікувати на різке здорожчання валюти у червні 2025 року.

Що буде з курсом євро в червні

Внаслідок тарифної політики президента США Дональда Трампа курс євро в Україні різко підскочив у березні-квітні. Він досяг рекордної позначки — 47,76 гривні за євро.

Судячи з динаміки, ситуація не планує покращуватися найближчим часом. Олексій Плотніков також не прогнозує "відкату" до 43-44 грн/євро.

Експерт не рекомендує зараз кувати європейську валюту. На його думку, краще зробити ставку не лише на долари/євро, а якусь третю валюту, більш стабільну.

Як змінювався курс долара США в Україні / Інфографіка: Главред

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, у понеділок, 2 червня, офіційний курс долара до гривні буде на рівні 41,53 грн/дол. А європейська валюта, за даними НБУ, буде коштувати 47,07 грн/євро.

Як писав Главред, аналітики КІТ Group у своєму звіті розповіли, що курс долара в Україні найближчим часом суттєво не зміниться. Проте вже наступного року один долар може подорожчати до 45 гривень, а можливо, навіть більше.

Тим часом директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тарас Лєсовий заявив, що долар у червні суттєво не подорожчає.

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Що відомо про долар? Долар США або Американський долар — офіційна валюта Сполучених Штатів Америки та деяких інших країн. В обігу перебувають монети номіналом 1, 5, 10, 25, 50 центів і 1 долар та банкноти в 1, 2, 5, 10, 20, 50 і 100 доларів. Правом емісії володіє Федеральна резервна система, яка виконує в США функції центрального банку. Долар США є основною резервною та найпоширенішою валютою у світі. На нього припадає до двох третин світових національних валютних запасів, повідомляє Вікіпедія.

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