"Не дарма тренуюся": Валерія Крук показала соковиті результати тренувань у Дубаї

Модель відпочиває в Дубаї та демонструє своє підтягнуте тіло.

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Валерія Крук відпочиває в Дубаї / Колаж Главред, фото Instagram/valeriyakruk

Коротко:

Крук наочно демонструє вплив спорту на тіло

Де вона відпочиває та які образи вигуляла

Телеведуча і фітнес-модель Валерія Крук, яка частенько тішить своїх підписників своїми спортивними результатами, поділилася черговим засмаглим фото.

Зараз вона відпочиває в Дубаї, де демонструє модні луки і свій лакшері-відпочинок. На своїй сторінці в Instagram, вона викладає фото в купальнику в різних локаціях. Крук активно займається фітнесом, що чудово і так видно на фото.

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Валерія Крук у Дубаї / Фото Instagram/valeriyakruk

Хоч одне фото "персика" за відпустку має бути. Не дарма ж тренуюся", - написала вона.

Валерія Крук у Дубаї / Фото Instagram/valeriyakruk

Як відомо, Крук багато тренується і виглядає молодшою за свої 44 роки.

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