"Не дарма тренуюся": Валерія Крук показала соковиті результати тренувань у Дубаї

Коротко:
- Крук наочно демонструє вплив спорту на тіло
- Де вона відпочиває та які образи вигуляла
Телеведуча і фітнес-модель Валерія Крук, яка частенько тішить своїх підписників своїми спортивними результатами, поділилася черговим засмаглим фото.
Зараз вона відпочиває в Дубаї, де демонструє модні луки і свій лакшері-відпочинок. На своїй сторінці в Instagram, вона викладає фото в купальнику в різних локаціях. Крук активно займається фітнесом, що чудово і так видно на фото.
Хоч одне фото "персика" за відпустку має бути. Не дарма ж тренуюся", - написала вона.
Як відомо, Крук багато тренується і виглядає молодшою за свої 44 роки.
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