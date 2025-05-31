Вогонь за 10 кілометрів від резиденції Путіна: під Москвою спалахнула пожежа

За попередніми даними, аварійний режим роботи електромережі став причиною пожежі.

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Під Москвою горів російський завод / Колаж: Главред, фото: скриншот из видео

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У Підмосковʼї горів завод з виробництва гумового взуття

Причина пожежі - аварійний режим роботи електромережі

У суботу, 31 травня, у Красногорську Московської області спалахнула потужна пожежа на заводі "Колеснік", де виробляють гумове взуття. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

За даними російських медіа, пожежа охопила 4 тисячі квадратних метрів. Очевидці повідомляють, що стовпи диму було видно не лише в самому Красногорську, а й із різних районів Москви.

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Відомо, що для ліквідації вогню працювали 80 одиниць спеціалізованої техніки та 23 рятувальники.

За попередніми даними росЗМІ, аварійний режим роботи електромережі, попередньо, став причиною пожежі в Красногорську.

Також відомо, що близько за 10 кілометрів від міста, у якому спалахнула масштабна пожежа, розташована резиденція диктатора Володимира Путіна.

Саме тут російський диктатор мешкає та проводить засідання Ради безпеки. Резиденцію Путіна в Ново-Огарьово вважають одним із найзасекреченіших об’єктів у Росії.

Попередньо, пожежу рятувальникам вдалося загасити.

Вибухи в Росії - новини за темою

Як писав Главред, 28 травня дрони атакували Москву. Мер російської столиці Сергій Собянін повідомив, що під удар безпілотників потрапив завод Кронштадт з розробки дронів у підмосковному місті Дубна. Також дрони атакували технопарк Елма в Зеленограді.

Крім того, у ніч на неділю, 25 травня, близько десяти військових і урядових російських літаків Росії покинули Москву. Що цікаво, це сталося саме у ніч, коли загарбники обстрілювали Україну ракетами та дронами. Ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман сказав, що подібні події навряд чи можна вважати випадковістю. Він припускав, що росіяни, ймовірно, злякалися можливого нальоту дронів на Москву.

У ніч на 24 травня в Липецькій області Росії прогриміли вибухи, які ймовірно стали наслідком нового масованого удару безпілотників. За попередніми повідомленнями, об'єктом атаки міг стати завод "Енергія" в місті Єлець.

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