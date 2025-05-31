"Наскільки це можливо": з'явилися новини про здоров'я Короля Чарльза

Король Чарльз турбує своїх підданих здоров'ям і боротьбою з онкологією.

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Чарльз III веде активний спосіб життя / колаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily

Коротко:

Як себе почуває монарх

Що кажуть помічники Чарльза про його здоров'я

Король Чарльз "справляється" зі своєю раковою пухлиною і живе "нормальним життям", наскільки це можливо, сказав старший королівський помічник, коли Чарльз і Камілла завершили свій запаморочливий тур до Канади.

Лікування монарха триває, але ні королева, ні його найдовіреніші радники не можуть переконати його сповільнитися, пише видання Hello.

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Їхня Величність провела низку послідовних зустрічей під час дводенного візиту до Оттави, кульмінацією якого став виступ короля з 26-хвилинною тронною промовою англійською та французькою мовами під час державного відкриття парламенту.

У той час як король і королева візьмуть перерву у своїх громадських обов'язках на частину тижня, що залишилася, помічники "планують програму як зазвичай, намагаючись трохи її полегшити", але без "великого успіху".

Насичений королівський літній календар охоплює гучні події, включно з винесенням прапора на честь офіційного дня народження короля, Днем ордена Підв'язки у Віндзорському замку, Королівськими перегонами в Аскоті і майбутнім державним візитом президента Франції Макрона в липні.

Король був "дуже зворушений" прийомом канадців, а старший королівський помічник додав: "Відправитися в королівство, королем якого ти є, але в якому ти насправді не живеш, - це велика справа, коли ти робиш це вперше, як ми бачили і в Австралії, і тепер у Канаді.

"Це перезавантаження цих стосунків, і для Їхніх Величностей бачити, як так багато людей прийшло, і бути так схвильованими, побачивши їх, було фантастичним. Як сказав Король у своєму прощальному посланні, яке йшло від щирого серця: "Це був найтепліший прийом і найніжніше повернення в країну і народ, яких ми любимо".

Виходить, що король сповнений сил і цілком може виконувати свої королівські обов'язки.

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