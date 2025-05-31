Чи вдарить в Україні рекордна спека влітку 2025: який місяць буде найспекотнішим

Коротко:
- Літо 2025 буде теплим з періодами спеки
- Середньомісячна температура буде вищою за кліматичну норму
- Не обійдеться без коливань температури і нерівномірного розподілу опадів
Погода в Україні влітку минулого року була аномально теплою, тоді температура повітря била рекорди і подекуди навіть перевищувала +40 градусів. Чи очікувати у нашій державі влітку 2025 року такої ж спеки, як була минулого року – про це розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха, пише 24 канал.
Вона зазначила, що, за попередніми оцінками, літо очікується теплим і з періодами спеки. Середньомісячна температура буде вищою за кліматичну норму на 1,5 градуса, а у липні та серпні – на 2,5 градуса.
Також очікується, що будуть коливання температури повітря. Опади можуть розподілятися нерівномірно, як і минулого року.
Найбільш спекотно буде у липні та серпні, але можуть бути і винятки.
Птуха зазначила, що температура очікується трохи вищою за кліматичну норму, але точно поки що сказати важко.
Також вона розповіла, що у найближчі дні різкої зміни погоди не очікується. Україна буде залишатися у такому ж температурному режимі та періодично з дощами. Проте з вихідних уже буде більше прояснень.
"Є певна тенденція, що десь після 3 числа буде на кілька градусів підвищення температурного фону", – сказала синоптикиня.
Погода в Україні – останні новини
Раніше повідомлялося, що будуть град, грози і температура +6 – небезпечна погода в Україні ще більше посилиться. Практично усі вихідні в багатьох областях України будуть сильні опади. Можливі град і грози. Температура в деяких областях буде нижчою за норму на 1-4 градуси.
Також раніше Главред повідомляв, що вдарить +30 градусів – стала відома дата, коли Україну накриє спека. Спекотні дні уже наближаються, зазначає синоптикиня. Вона розповіла, коли саме нашу державу накриє літня спека.
Нагадаємо, регіони накриють дощі з грозами – де синоптики прогнозують штормову погоду. Погода у Дніпрі буде однією з найтепліших. Там температура повітря підвищиться до +24 градусів.
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Хто така Наталія Птуха
Наталія Птуха – випускниця кафедри метеорології та кліматології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2012 року працює синоптиком в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України (УкрГМЦ). У 2021 виступила ініціатором створення прес-офісу даної державної установи, наразі начальниця відділу взаємодії із ЗМІ УкрГМЦ. Співпрацює зі столичними та національними каналами телебачення, радіостанціями та інформаційними джерелами.
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