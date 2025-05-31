Поблизу дитмайданчика: у Харкові чоловік у військовій формі влаштував стрілянину

Коротко:
- У житловому районі Харкова невідомий у військовій формі стріляв з автомата
- Поліція затримала чоловіка
У суботу, 31 травня, у Харкові чоловік у військовій формі відкрив вогонь з автомата перебуваючи поблизу дитячого майданчика. Озброєного чоловіка затримали. Про це повідомила поліція Харківської області.
У повідомленні правоохоронців йдеться, що близько 15:44 невідомий чоловік у військовій формі відкрив безпричинну стрілянину з автоматичної зброї в одному з житлових кварталів Харкова – на проспекті Перемоги. Очевидці також повідомили про вибух.
О 16:20 у місті ввели спеціальну операцію "Грім". Після прибуття на місце поліція встановила особу зловмисника та почала говорити з чоловіком, який відкрив вогонь у житловому кварталі. Попри вимоги поліціянтів, особа відмовилася здатися.
"У результаті злагоджених дій спецпризначенців поліції зловмисника було затримано із застосуванням спецзасобів та вогнепальної зброї", - сказано в повідомленні.
Подробиць про особу затриманого та те, в якому він стані, у поліції не розголошують.
Лише додали, що ніхто з цивільних та правоохоронців не постраждав. Операцію "Грім" було завершено о 17:45.
"За фактом події внесено відомості до ЄРДР за ч. 4 ст. 296 КК України — хуліганство із застосуванням зброї", - резюмували в поліції Харківської області.
Дивіться відео, у якому чоловік у військовій формі влаштував стрілянину:
Кримінальні новини
Нагадаємо, у четвер, 8 травня, у Софіївській Борщагівці під Києвом сталася стрілянина. Внаслідок цього загинули дві людини - чоловік та жінка. Вибитими виявились військовий та його теща. Стрілком був 63-річний сусід. Місяць тому військовий продав сусіду зброю за 1000 доларів.
Як писав Главред, в одному з торгово-розважальних центрів Білої Церкви у вівторок, 18 березня, сталася стрілянина. Група невідомих увірвалася до приміщення спортклубу, здійснила кілька пострілів зі зброї та втекла. У результаті цього постраждала людина.
28 січня, в одному з кафе в центрі Києва також сталася стрілянина. Невідомий відкрив вогонь із травматичної зброї та поранив 68-річного чоловіка.
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