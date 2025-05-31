Поблизу дитмайданчика: у Харкові чоловік у військовій формі влаштував стрілянину

Поліція відреагувала на інцидент.

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У Харкові невідомий відкрив вогонь / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скріншот із відео

Коротко:

У житловому районі Харкова невідомий у військовій формі стріляв з автомата

Поліція затримала чоловіка

У суботу, 31 травня, у Харкові чоловік у військовій формі відкрив вогонь з автомата перебуваючи поблизу дитячого майданчика. Озброєного чоловіка затримали. Про це повідомила поліція Харківської області.

У повідомленні правоохоронців йдеться, що близько 15:44 невідомий чоловік у військовій формі відкрив безпричинну стрілянину з автоматичної зброї в одному з житлових кварталів Харкова – на проспекті Перемоги. Очевидці також повідомили про вибух.

відео дня

О 16:20 у місті ввели спеціальну операцію "Грім". Після прибуття на місце поліція встановила особу зловмисника та почала говорити з чоловіком, який відкрив вогонь у житловому кварталі. Попри вимоги поліціянтів, особа відмовилася здатися.

"У результаті злагоджених дій спецпризначенців поліції зловмисника було затримано із застосуванням спецзасобів та вогнепальної зброї", - сказано в повідомленні.

Подробиць про особу затриманого та те, в якому він стані, у поліції не розголошують.

Лише додали, що ніхто з цивільних та правоохоронців не постраждав. Операцію "Грім" було завершено о 17:45.

"За фактом події внесено відомості до ЄРДР за ч. 4 ст. 296 КК України — хуліганство із застосуванням зброї", - резюмували в поліції Харківської області.

Дивіться відео, у якому чоловік у військовій формі влаштував стрілянину:

Кримінальні новини

Нагадаємо, у четвер, 8 травня, у Софіївській Борщагівці під Києвом сталася стрілянина. Внаслідок цього загинули дві людини - чоловік та жінка. Вибитими виявились військовий та його теща. Стрілком був 63-річний сусід. Місяць тому військовий продав сусіду зброю за 1000 доларів.

Як писав Главред, в одному з торгово-розважальних центрів Білої Церкви у вівторок, 18 березня, сталася стрілянина. Група невідомих увірвалася до приміщення спортклубу, здійснила кілька пострілів зі зброї та втекла. У результаті цього постраждала людина.

28 січня, в одному з кафе в центрі Києва також сталася стрілянина. Невідомий відкрив вогонь із травматичної зброї та поранив 68-річного чоловіка.

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