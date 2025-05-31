В 100 гривень вже не вкластись: в Україні подорожчало найдоступніше м'ясо

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- Ціни на курятину в Україні різко зросли
- Усі частини курки тепер коштують більше 100 гривень за кілограм
Найдоступніше в Україні м'ясо - це курятина, але навіть вона тепер не усім по кишені, адже за останній місяць досить помітно виросла у ціні. Про це свідчать дані Мінфіну.
Станом на останній день травня кілограм курячого стегна в Україні коштує в середньому 134,30 гривні, в той час як минулого місяця така ж кількість м'яса коштувала 117,12 гривень.
Куряча тушка цього місяця у супермаркетах коштує 114,30 гривні, що на 16,38 гривні дорожче, ніж у квітні - тоді кілограм курячого м'яса цього виду можна було придбати за 97,92 гривень.
Серед курятини б'є усі цінові рекорди філе. У квітні за кілограм в середньому українці платили 188,40 гривні, в той час як сьогодні воно коштує 220,70 гривень.
Ціни на продукти в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що в Україні знижуються ціни на ранню капусту. Наприкінці тижня капусту можна купити по 24-32 грн/кг. Це на 20% дешевше, ніж було наприкінці минулого робочого тижня.
Раніше стало відомо, що українці активно купують свіжу полуницю, навіть незважаючи на те, що цього року вона дорожча, ніж попереднього року. У травні полуниця коштує 259,90 гривень за кілограм.
Напередодні повідомлялося, що сезон черешні в Україні вже почався, але ознаменувався невдачею. Її продають досить дорого. Утім, за останні два дні ціна за 1 кілограм черешні різко знизилася з 200 до 150 гривень.
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