Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

В 100 гривень вже не вкластись: в Україні подорожчало найдоступніше м'ясо

Анна Косик
31 травня 2025, 16:57
536
Буквально за місяць ціни на популярне в Україні м'ясо зросли на десятки гривень.
мясо, деньги
Ціна курячого філе в Україні перевалила за 200 гривень / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне:

  • Ціни на курятину в Україні різко зросли
  • Усі частини курки тепер коштують більше 100 гривень за кілограм

Найдоступніше в Україні м'ясо - це курятина, але навіть вона тепер не усім по кишені, адже за останній місяць досить помітно виросла у ціні. Про це свідчать дані Мінфіну.

Станом на останній день травня кілограм курячого стегна в Україні коштує в середньому 134,30 гривні, в той час як минулого місяця така ж кількість м'яса коштувала 117,12 гривень.

відео дня

Куряча тушка цього місяця у супермаркетах коштує 114,30 гривні, що на 16,38 гривні дорожче, ніж у квітні - тоді кілограм курячого м'яса цього виду можна було придбати за 97,92 гривень.

Серед курятини б'є усі цінові рекорди філе. У квітні за кілограм в середньому українці платили 188,40 гривні, в той час як сьогодні воно коштує 220,70 гривень.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні знижуються ціни на ранню капусту. Наприкінці тижня капусту можна купити по 24-32 грн/кг. Це на 20% дешевше, ніж було наприкінці минулого робочого тижня.

Раніше стало відомо, що українці активно купують свіжу полуницю, навіть незважаючи на те, що цього року вона дорожча, ніж попереднього року. У травні полуниця коштує 259,90 гривень за кілограм.

Напередодні повідомлялося, що сезон черешні в Україні вже почався, але ознаменувався невдачею. Її продають досить дорого. Утім, за останні два дні ціна за 1 кілограм черешні різко знизилася з 200 до 150 гривень.

Інші новини:

Що за відомство Мінфін?

Міністерство фінансів України - центральний орган виконавчої влади України, який формує та реалізує державну фінансову і бюджетну політику, а також визначає політику в митній та податковій сфері, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

м'ясо ціни на продукти новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"У двох країн можуть виникнути проблеми": РФ може перевірити НАТО "на слабо"

"У двох країн можуть виникнути проблеми": РФ може перевірити НАТО "на слабо"

18:45Світ
Як може закінчитися війна в Україні: дипломат назвав 2 сценарії

Як може закінчитися війна в Україні: дипломат назвав 2 сценарії

18:41Україна
Ворог проривається в трьох областях: ЗМІ заявили про захоплення 18 сіл України

Ворог проривається в трьох областях: ЗМІ заявили про захоплення 18 сіл України

15:59Фронт
Реклама

Популярне

Більше
"Чоловік із внутрішньою силою": колишня дружина Комарова заворожила зізнанням

"Чоловік із внутрішньою силою": колишня дружина Комарова заворожила зізнанням

Гороскоп на завтра 1 червня: Тельцям - щасливі новини, Козерогам - подорож

Гороскоп на завтра 1 червня: Тельцям - щасливі новини, Козерогам - подорож

Хто і коли "вигадав" російську мову - розкрито аферу 200-річної давнини

Хто і коли "вигадав" російську мову - розкрито аферу 200-річної давнини

Регіони накриють дощі з грозами: де синоптики прогнозують штормову погоду

Регіони накриють дощі з грозами: де синоптики прогнозують штормову погоду

"Це страшно": РФ штурмує на Сумщині з новою тактикою, у ЗСУ розкрили загрози

"Це страшно": РФ штурмує на Сумщині з новою тактикою, у ЗСУ розкрили загрози

Останні новини

18:45

"У двох країн можуть виникнути проблеми": РФ може перевірити НАТО "на слабо"

18:41

Як може закінчитися війна в Україні: дипломат назвав 2 сценарії

17:48

Що не можна робити з водою 1 червня: суворі прикмети і заборони

17:36

Різкий обвал чи зміцнення гривні: експерт сказав, що буде з валютою в червні

17:25

У Житомирі невідомий кинув гранату у натовп і втік: є постраждаліФото

До України йде потепління: синоптик Птуха назвала датиДо України йде потепління: синоптик Птуха назвала дати
16:57

В 100 гривень вже не вкластись: в Україні подорожчало найдоступніше м'ясо

16:35

Розвиває швидкість до 750 км/год: Росія атакує Україну новими дронами

16:29

ЗМІ розкрили, чому Німеччина гальмує передачу Україні крилатих ракет Taurus

16:26

Чому деякі коти муркотять більше за інших: відповідь дивує

Реклама
16:16

"Не дарма тренуюся": Валерія Крук показала соковиті результати тренувань у Дубаї

15:59

Ворог проривається в трьох областях: ЗМІ заявили про захоплення 18 сіл України

15:52

Чи вдарить в Україні рекордна спека влітку 2025: який місяць буде найспекотнішим

15:35

Налітай: Ілон Маск пообіцяв біологічний матеріал усім, хто його захоче

15:29

Чи є загроза наступу росіян з півночі: експерт чітко відповів

15:15

Нове кохання, пригоди і зростання: астрологи назвали 5 щасливчиків цього літа

14:54

ЗСУ зірвали наступ РФ: аналітик заявив про колосальний успіх на фронті

14:48

"Катастрофічний вплив": росіяни б'ються в істериці через приїзд Пугачової в РФ

14:45

Чому 1 червня не можна прати і прибирати: яке свято і день ангела

14:43

Чому літні люди лягають рано і прокидаються першими: відповідь лікарів

14:12

На Запоріжжі розпочався небезпечний наступ Росії: Сирський скликав нараду

Реклама
14:04

Немає сумнівів: дружина Ніколаєва засвітила талію на тлі чуток про вагітність

14:04

Гороскоп на червень 2025 для Левів: везіння, прибуток і новий романВідео

13:52

РФ хоче захопити частину Сумщини і поставити Україні ультиматум – СнєгирьовВідео

13:48

Ситуація загострюється, на Сумщині суттєво розширили зону обов'язкової евакуації

13:26

"Мене розіп'яли на хресті": Козловський висловився про конфлікт із КондратюкомВідео

13:05

Не Україною єдиною: екс-глава ЦРУ сказав, на яку країну скоро нападе Путін

13:03

Окупанти хочуть дійти до міста Суми: генерал оцінив шанси противника

12:57

Чим відрізняються 2 немовлят: загадка для найрозумніших на 19 секунд

12:40

Українцям підвищать пенсії: кому і коли можна чекати індексації

12:31

"Наскільки це можливо": з'явилися новини про здоров'я Короля Чарльза

12:17

Українські десантники взяли в полон морпіхів РФ у Курській області - деталі

12:16

Гороскоп Таро на завтра 1 червня: Тельцям - остерігатися спокус, Ракам - у вир

12:09

Гороскоп на червень 2025 для Раків: почнеться смуга везіння, багатства і чарівництваВідео

12:00

У червні Росія ухвалюватиме рішення про напад на Європу - Роман Безсмертний

11:36

Росія виплатила круглу премію військовим за "збитий" F-16: якою була сума

11:21

РФ почала програвати війну, стратегічна ситуація гірша, ніж у 2022-му – Foreign Policy

10:57

Китайський гороскоп на завтра 1 червня: Бикам - сварки, Кроликам - жертви

10:35

Ціна полуниці в Україні сьогодні - ягода поступово дешевшає

10:27

Гороскоп на червень 2025 для Тельців: почнеться період гармонії та щастя

10:24

Чи можна дати дитині ім’я померлого родича: священник дав однозначну відповідьВідео

Реклама
09:58

Перекидання військ на Сумщину зірвано: БпЛА атакували пункти дислокації армії РФ

09:34

Хто і коли "вигадав" російську мову - розкрито аферу 200-річної давниниВідео

09:11

РФ готує масштабну компанію, щоб захопити одну область України: у NYT озвучили терміни

09:00

Росія виконуватиме наказ Путіна у Сумській області та готує ультиматуми щодо територій – СнєгирьовВідео

08:51

Ключове питання для України: в ISW пояснили, на яку поступку РФ можуть піти США

08:35

Гороскоп на червень 2025 для Овнів: спадуть рожеві окуляри, відкриються нові перспективиВідео

08:00

Ракетна програма в Україні: чому з ударами по Москві доведеться зачекатиПогляд

07:57

9-річна дівчинка загинула, є постраждалі: РФ вночі атакувала 3 області – деталі

06:10

Коли чекати прогресу в переговорах із РФ?Погляд

05:56

Гороскоп на завтра 1 червня: Тельцям - щасливі новини, Козерогам - подорож

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Рецепти
НапоїСалатиСвяткове менюПрості стравиЛегкі десертиЗакуски
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти