В 100 гривень вже не вкластись: в Україні подорожчало найдоступніше м'ясо

Буквально за місяць ціни на популярне в Україні м'ясо зросли на десятки гривень.

https://glavred.net/economics/v-100-griven-uzhe-ne-ulozhitsya-v-ukraine-podorozhalo-samoe-dostupnoe-myaso-10669469.html Посилання скопійоване

Ціна курячого філе в Україні перевалила за 200 гривень / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне:

Ціни на курятину в Україні різко зросли

Усі частини курки тепер коштують більше 100 гривень за кілограм

Найдоступніше в Україні м'ясо - це курятина, але навіть вона тепер не усім по кишені, адже за останній місяць досить помітно виросла у ціні. Про це свідчать дані Мінфіну.

Станом на останній день травня кілограм курячого стегна в Україні коштує в середньому 134,30 гривні, в той час як минулого місяця така ж кількість м'яса коштувала 117,12 гривень.

відео дня

Куряча тушка цього місяця у супермаркетах коштує 114,30 гривні, що на 16,38 гривні дорожче, ніж у квітні - тоді кілограм курячого м'яса цього виду можна було придбати за 97,92 гривень.

Серед курятини б'є усі цінові рекорди філе. У квітні за кілограм в середньому українці платили 188,40 гривні, в той час як сьогодні воно коштує 220,70 гривень.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні знижуються ціни на ранню капусту. Наприкінці тижня капусту можна купити по 24-32 грн/кг. Це на 20% дешевше, ніж було наприкінці минулого робочого тижня.

Раніше стало відомо, що українці активно купують свіжу полуницю, навіть незважаючи на те, що цього року вона дорожча, ніж попереднього року. У травні полуниця коштує 259,90 гривень за кілограм.

Напередодні повідомлялося, що сезон черешні в Україні вже почався, але ознаменувався невдачею. Її продають досить дорого. Утім, за останні два дні ціна за 1 кілограм черешні різко знизилася з 200 до 150 гривень.

Інші новини:

Що за відомство Мінфін? Міністерство фінансів України - центральний орган виконавчої влади України, який формує та реалізує державну фінансову і бюджетну політику, а також визначає політику в митній та податковій сфері, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред