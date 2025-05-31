Ворог проривається в трьох областях: ЗМІ заявили про захоплення 18 сіл України

Найбільше населених пунктів опинилися під контролем загарбників на Донеччині.

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Ситуація для українських захисників на фронті зараз нелегка / Колаж: Главред, фото: Сухопутні війська ЗС України, 21 окрема механізована бригада

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Окупанти за тиждень взяли під контроль майже 20 населених пунктів

Найскладніша ситуація на Сумщині

Ворог досягає успіхів завдяки великій кількості піхоти

Станом на 31 травня окупаційні війська країни-агресорки Росії, ймовірно, захопили 18 населених пунктів України всього за 7 останніх днів. Про це повідомляє експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке.

Згідно з його даними, за перший тиждень літньої кампанії РФ окупанти взяли під контроль села у трьох областях України: Сумській, Донецькій та Харківській.

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Мова йде про Володимирівку, Біловоди, Локню, що на Сумщині, Строївку на Харківщина та 14 сіл Донеччини: Рідкодуб, Зорю, Романівку, Правдівку, Гнатівку, Малинівку, Єлизаветівку, Троїцьке, Богданівку, Відрадне, Багатир, Вільне Поле, Зелене Поле і Новосілку.

Експерт вважає, що найгірша наразі ситуація в Сумській області, де росіяни намагаються створити так звану "буферну зону". Рьопке наголосив, що прориватися вперед окупантам дозволяє перевага у піхоті.

Літній наступ окупантів - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що агресор Росія досягає кульмінації своєї здатності проводити наступальні операції, і літній наступ може стати останньою можливістю для окупантів прорвати українську оборону.

Раніше політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов заявив, що РФ не зможе провести грандіозний наступ і прорватися на глибину 500 км.

Нещодавно в ЦПД попередили, що Росія прагне встановлення контролю над прикордонними територіями України і в рамках літньої кампанії ворог планує наступ на Сумщину, Харківщину та Чернігівщину.

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Що відомо про Bild Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія. Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм з телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети та перехід на повністю цифрову пропозицію. У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.

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