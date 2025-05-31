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Канцлер Німеччини летить до Трампа: ЗМІ дізналися, про що говоритимуть

Маріна Фурман
31 травня 2025, 21:42
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Лідери зустрінуться в Білому 5 червня.
Трамп, Мерц
Лідери говоритимуть про війну в Україні / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, УНІАН

Основне:

  • Мерц зустрінеться з Трампом
  • Діалог лідерів запланований на 5 червня
  • Основна увага Трампа та Мерца буде прикута до трьох важливих тем

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, вперше після вступу на посаду, зустрінеться із президентом США Дональдом Трампом. Візит до Штатів запланований на наступний тиждень. Цю інформацію Politico підтвердив речник федерального уряду Німеччини Штефан Корнеліус.

Лідери зустрінуться в Білому 5 червня, де, як очікується, основна увага лідерів буде зосереджена на війні в Україні, ситуації на Близькому Сході та торгівельній політиці.

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Після зустрічі заплановані обід і пресконференція.

За даними німецьких ЗМІ, Мерц прибуде до столиці США за день до зустрічі з Трампом.

Зазначається, що канцлер ФРН уперше зустрінеться з Трампом після вступу на посаду глави німецького уряду.

Тим часом у виданні Bloomberg йдеться, о німецькі чиновники побоюються, що після того, як Трамп в Овальному кабінеті публічно принижував президента України Володимира Зеленського та президента ПАР Сиріла Рамафосу, подібне ставлення може чекати й на Мерца.

Щоб трохи зменшити напругу у відносинах, Мерц хоче показати, що готовий піти назустріч Трампу. Він пообіцяв, що ФРН поступово збільшить витрати на оборону — більше ніж удвічі у найближчі роки.

Канцлер Німеччини летить до Трампа: ЗМІ дізналися, про що говоритимуть
Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Заяви Мерца про війну в Україні - останні новини

Нещодавно канцлер ФРН Фрідріх Мерц прокоментував ситуацію навколо ініціатив щодо припинення вогню в Україні. Він наголосив, що ініціатива щодо переговорів із диктатором РФ Володимиром Путіним навряд чи призведе до реального вирішення конфлікту.

Мерц також прогнозував, що переговори між Україною і Росією з питання припинення вогню можуть затягнутися на тижні або навіть місяці. За його словами, швидке завершення війни малоймовірне.

Крім того, як писав Главред, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не виключає постачання Україні крилатих ракет Taurus.

Відповідаючи на запитання ведучого про ймовірність постачання Taurus Україні він сказав, що все це відбуватиметься "звичайно, в межах можливого".

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Хто такий Фрідріх Мерц

Фрідріх Мерц - німецький політичний діяч, лідер Християнсько-демократичного союзу з 31 січня 2022 року.

25 червня 2024 року Мерц зробив заяви в інтерв'ю The Times і ZDF щодо необхідності пошуку мирного врегулювання збройного конфлікту в Україні, припинення вогню та початку мирних перемовин із президентом Путіним, хоча раніше постійно вимагав розширення військової допомоги Україні та, зокрема, критикував канцлера Олафа Шольца за відмову надати їй крилаті ракети дальнього радіусу дії Taurus.

За підсумками дострокових парламентських виборів у Німеччині, які відбулися 23 лютого, Християнсько-демократичний союз здобув перше місце. Мерц став наступним німецьким канцлером.

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війна в Україні Дональд Трамп Фрідріх Мерц
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