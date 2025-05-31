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ЗМІ розкрили, чому Німеччина гальмує передачу Україні крилатих ракет Taurus

Анна Косик
31 травня 2025, 16:29
951
Проблема передачі Україні ракет, ймовірно, пов'язана із внутрішньополітичним спротивом в Німеччині.
taurus, Мерц
На те, чому Taurus досі не в Україні є причина / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Основне:

  • У ЗМІ назвали можливу причину проблем із передачею Україні Taurus
  • Мерц усунув основну перешкоду на шляху до передачі крилатих ракет

Німецький канцлер Фрідріх Мерц неодноразово заявляв про відсутність обмежень на використання Україною західного озброєння. Мова йшла в тому числі про ракети Taurus, однак рішення про їхню передачу досі немає.

Як повідомляє The Guardian, останнім часом Мерц ухиляється від відповіді, чому Німеччина все ще не надає ці ракети Україні. Ймовірно, це відбувається через внутрішній спротив.

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Видання припускає, що коаліційний партнер - соціал-демократична партія, зокрема міністр фінансів Ларс Клінґбайль може виступати проти рішення передавати Україні ракети Taurus.

Попри це, союзники німецього канцлера переконані, що Мерц все таки усунув одну з головних перешкод на шляху до передачі необхідних Україні крилатих ракет.

ЗМІ розкрили, чому Німеччина гальмує передачу Україні крилатих ракет Taurus
Ракета Taurus / Інфографіка: Главред

Передача Україні ракет Taurus - останні новини

Нагадаємо, федеральний канцлер Німеччини оголосив, що Україна та Німеччина підпишуть меморандум про співпрацю у сфері закупівлі далекобійного озброєння. Водночас Мерц не дав чіткої відповіді щодо можливого надання Києву ракет Taurus.
При цьому напередодні стало відомо, що Фрідріх Мерц не виключає постачання Україні крилатих ракет Taurus. Він додав, що все відбуватиметься "в межах можливого".

Раніше, як писав Главред, президент України Володимир Зеленський повідомив, що питання Taurus він обговорював під час зустрічі тет-а-тет із Мерцом. Україна працює в цьому напрямку, але публічно подробиці щодо передачі ракет не розголошуються.

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Що таке The Guardian?

The Guardian - щоденна ліволіберальна газета у Великій Британії, заснована в Манчестері 1821 року під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а 1964 року редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.

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