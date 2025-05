ЗМІ розкрили, чому Німеччина гальмує передачу Україні крилатих ракет Taurus

Основне:

Німецький канцлер Фрідріх Мерц неодноразово заявляв про відсутність обмежень на використання Україною західного озброєння. Мова йшла в тому числі про ракети Taurus, однак рішення про їхню передачу досі немає.

Як повідомляє The Guardian, останнім часом Мерц ухиляється від відповіді, чому Німеччина все ще не надає ці ракети Україні. Ймовірно, це відбувається через внутрішній спротив.

Видання припускає, що коаліційний партнер - соціал-демократична партія, зокрема міністр фінансів Ларс Клінґбайль може виступати проти рішення передавати Україні ракети Taurus.

Попри це, союзники німецього канцлера переконані, що Мерц все таки усунув одну з головних перешкод на шляху до передачі необхідних Україні крилатих ракет.

Нагадаємо, федеральний канцлер Німеччини оголосив, що Україна та Німеччина підпишуть меморандум про співпрацю у сфері закупівлі далекобійного озброєння. Водночас Мерц не дав чіткої відповіді щодо можливого надання Києву ракет Taurus.

При цьому напередодні стало відомо, що Фрідріх Мерц не виключає постачання Україні крилатих ракет Taurus. Він додав, що все відбуватиметься "в межах можливого".

Раніше, як писав Главред, президент України Володимир Зеленський повідомив, що питання Taurus він обговорював під час зустрічі тет-а-тет із Мерцом. Україна працює в цьому напрямку, але публічно подробиці щодо передачі ракет не розголошуються.

