Налітай: Ілон Маск пообіцяв біологічний матеріал усім, хто його захоче

Маск вирішив власними "силами" вплинути на народжуваність дітей у світі.

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Ілон Маск готовий на все, щоб плодитися/ Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

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Про що повідомив Ілон Маск

Навіщо він роздає свою сперму всім охочим

Американський мільярдер і керівник Департаменту ефективності уряду (DOGE) Ілон Маск нібито став батьком дитини від японської поп-зірки - і сказав колишній, що запропонує свою сперму "будь-кому".

Як пише Page Six, Ешлі Сент-Клер, яка нібито має спільного сина Ромула з генеральним директором Tesla, зробила сенсаційні заяви в новій статті, опублікованій у п'ятницю в New York Times.

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"Сент-Клер повідомила, що Маск сказав їй, що він став батьком дітей по всьому світу, зокрема від японської поп-зірки", - стверджується в статті. "Він сказав, що готовий віддати свою сперму будь-кому, хто захоче мати дитину".

Ілон Маск / ua.depositphotos.com

Сент-Клер також заявила, що Маск глибоко стурбований зниженням народжуваності, про що він відкрито говорив на своїй платформі в соціальних мережах X.

"Він зробив вигляд, що це просто його альтруїзм", - заявила вона виданню. "Він узагалі вважав, що ці люди повинні просто мати дітей".

Сент-Клер також заявила, що, коли вона народжувала передбачувану дитину Маска у вересні, він нібито сказав їй "зі зникаючих повідомлень Signal", що хоче зберегти своє батьківство, а також їхні стосунки в таємниці.

Ілон Маск - багатодітний батько / ua.depositphotos.com

Вона навіть заявила, що їй довелося прикидатися, що вона не знає Маска, коли вони обидва вирушили в Мар-а-Лаго, щоб відсвяткувати перемогу президента Трампа на виборах.

Ілон Маск / Главред - інфографіка

Згідно з документами, отриманими газетою, 53-річний Маск нібито пропонував їй 15 мільйонів доларів і додатково 100 тисяч доларів на місяць доти, доки їхньому синові не виповниться 21 рік, якщо вона триматиме рот закритим.

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Як писав Главред, власник SpaceX і член адміністрації Трампа Ілон Маск заявив, що без Starlink фронт в Україні нібито може зазнати краху.

Нагадаємо, соціальна мережа X (Twitter) зазнала масштабного збою по всьому світу вдень 10 березня. Маск підтвердив, що X стала жертвою масованої кібератаки і також заявив, що атака нібито відбувалася з IP-адрес в Україні. Пізніше конгресмен-республіканець Джек Кімбл із 54-го округу Каліфорнії саркастично прокоментував заяву Ілона Маска про нібито участь України в кібератаці на соцмережу X.

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Хто такий Ілон Маск Ілон Рів Маск - інженер, підприємець, винахідник, інвестор, мільярдер. Засновник компаній "SpaceX", "PayPal"[14], Neuralink і The Boring Company, головний дизайнер (Chief Product Architect), генеральний директор і голова ради директорів "Tesla Inc.", що управляє заводом Tesla. Входить до ради директорів компанії "SolarCity", заснованої його двоюрідними братами. Під час російського вторгнення Ілон Маск публічно підтримав Україну і забезпечив постачання сервісів глобальної супутникової системи Starlink на територію України після офіційного звернення Михайла Федорова - міністра цифрової трансформації України - 27 лютого 2022 року. 3 жовтня 2022 року Маск опублікував у Twitter твіт, який багато хто сприйняв як такий, що фактично підтримує російську пропаганду. Цей твіт призвів до бурхливих негативних реакцій, унаслідок чого акції Tesla впали в ціні на 8,5 % упродовж 12 годин, а сам Маск зазнав загального осуду деяких впливових осіб. Йому навіть іронічно запропонували "віддати Аляску, історичну територію Росії до 1867 року для того, щоб задобрити Путіна?" На твіт відреагував Президент України Володимир Зеленський, який запропонував проголосувати за: Ілона Маска, який за Україну або Ілона Маска, який за Росію. На початку листопада 2023 року Маск заявив, що Україні пора йти на переговори з Росією, щоб уникнути нових смертей на фронті. 13 лютого 2024 року Ілон Маск висловився проти законопроєкту США про надання фінансової допомоги Україні і закликав американців тиснути на сенаторів, щоб вони не схвалювали продовження військової допомоги Україні. На його думку, Путін не може програти війну і тому не потрібно допомагати Україні, повідомляє Вікіпедія.

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