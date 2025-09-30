Сума в платіжках зміниться: тарифи на електроенергію в Україні з 1 жовтня

Для деяких українців вартість електроенергії знизиться вже з початку наступного місяця.

Електроенергія у наступні 7 місяців подешевшає для деяких українців / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне:

Українці, у яких є електричне опалення, менше платитимуть за електроенергію

Фіксований тариф на електроенергію для населення залишається незмінним

З 1 жовтня 2025 року українці, які користуються електричним опаленням, можуть платити за електроенергію вдвічі менше. Про це йдеться у Постанові № 37 Кабінету Міністрів України.

Зазначається, що для таких споживачів для перших 2 тисяч кВт*год діятиме фіксована ціна 2,64 грн за кВт·год. Однак за обсяг споживання понад 2 тисячі кВт*год на місяць ціна становитиме 4,32 грн за кВт·год.

В чому особливості пільгового тарифу

Зменшена вдвічі ціна на електроенергію для низки українців діє лише у період з 1 жовтня по 30 квітня. При цьому, важливим нюансом є відсутність в домі споживача інших видів опалення.

Економія на електроенергії / Інфографіка: Главред

Який тариф на електроенергію діє в Україні для населення

Кабмін продовжив дію фіксованого тарифу для населення, тому за електроенергію побутові споживачі і надалі будуть сплачувати 4,32 грн за 1 кВт*год.

Чи можливе зростання тарифів на електроенергію у найближчий час

Главред писав, що за словами голови Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка, згідно з прогнозом Міністерства економіки, у 2026-2028 роках ціни на електроенергію для побутових споживачів будуть щорічно зростати на 15% (плюс-мінус 5%).

"Зростання тарифів фактично неминуче, і про це неодноразово попереджали як українські експерти, так і міжнародні інституції, включно з Національним банком України та МВФ, які вказували на необхідність наближення тарифів до ринкових. Йдеться як про електроенергію, так і про газ. І те, що ціни зростатимуть на 20% щорічно, у мене сумнівів не викликає", - підкреслив він.

Комунальні тарифи в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що вартість газу для населення в Україні залишиться стабільною щонайменше до квітня наступного року, однак сума в платіжках відрізнятиметься залежно від регіону.

Раніше повідомлялося, що за оцінками експерта з питань ЖКГ Олега Попенка, подорожчання електроенергії в Україні щороку може становити до 20% через російські обстріли.

Напередодні повідомлялося, що українці, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій, можуть отримати додаткові кошти на комунальні послуги, зокрема на оплату електроенергії.

Про джерело: Кабінет Міністрів України Кабінет Міністрів України — Кабінет Міністрів в Україні, колегіальний, вищий орган виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України, пише Вікіпедія.

