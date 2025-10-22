Рус
Коли закінчиться війна в Україні - названо чіткі терміни та умови

Юрій Берендій
22 жовтня 2025, 04:45
Росія здатна вести активні бойові дії до літа 2026 року, після цього часу її армія буде виснажена і почнуться українські контрудари, вказує експерт.
Коли закінчиться війна - з'явився тривожний прогноз / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що сказав Гетьман:

  • Активні бойові дії можуть припинитись вже до літа 2026 року
  • Україна має провести вибори президента та Ради
  • Армія РФ виснажиться до середини 2026 року

Війна Росії проти України найімовірніше не закінчиться до кінця поточного року. Росія зможе вести бойові дії до літа 2026 року. Про це в чаті на Главреді розповів військовий аналітик, ветеран російсько-української війни, майор ЗСУ у відставці Олексій Гетьман.

"Думаю, що активні бойові дії можуть припинитися в середині наступного року. Втім, є ймовірність, що перемир'я буде досягнуто вже цього року, але це дуже невелика ймовірність", - вказує він.

відео дня

Гетьман підкреслив, що Україні необхідно провести вибори президента та Верховної Ради, аби уникнути сумнівів у легітимності влади. При цьому мова не йде про зміну нинішніх вищих чиновників, а про забезпечення прозорості та законності процесу. Росія ж намагається використати це, щоб привести до влади в Україні проросійськи налаштованих людей і проштовхнути "п’яту колону" до парламенту. Вона може погодитися на перемир’я, сподіваючись на такий результат. Якщо цього не станеться цього року, улітку 2026 року РФ зазнає виснаження.

"Росія протримається максимум до осені 2026 року, а далі вона буде зацікавлена в припиненні бойових дій через певні домовленості. Її армія до того часу буде виснажена, тому почнуться наші контрудари, і ми зможемо завдати дуже потужних контрударів", - додав аналітик.

Гетьман зазначив, що Росія, аби запобігти нашій перемозі та витісненню її військ із нашої території силою, одразу заговорить про бажання миру і переговорів. Однак до середини 2026 року їй вистачить сил для ведення активних бойових дій.

Дивіться відео, в якому майор ЗСУ у відставці Олексій Гетьман розповів, чи може зупинитися війна в 2026 році, чому потрібні удари по Кремлю та Останкіно, а також який страх Путіна здатна реалізувати Україна:

Що може пришвидшити закінчення війни - прогноз Жданова

Як писав Главред, полковник ЗСУ та військовий експерт Олег Жданов припускає, що бойові дії можуть завершитися наприкінці 2025-го або у 2026 році.

За його словами, нинішня війна перейшла у формат виснаження, і її завершення залежатиме не від політичних домовленостей чи поточної ситуації на фронті, а від моменту, коли одна зі сторін визнає свою поразку. На думку експерта, 2026 рік виглядає найбільш імовірним для цього сценарію.

Водночас Жданов зауважив, що жорсткіші дії та "закручування гайок" могли б прискорити завершення війни.

"Якщо сьогодні відключити Росію від SWIFT і припинити заводити туди валюту, припустімо, за ті самі енергоносії, російська фінансова система, а слідом за нею і російська економіка схлопнуться протягом кількох місяців. Посилення санкцій просто прискорило б процес", - вважає він.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська продовжують механізовані штурми поблизу села Мала Токмачка на Запоріжжі, до яких, за даними військового експерта, льотчика-інструктора та полковника ЗСУ у запасі Романа Світана, ворог готувався майже пів року.

Тим часом, як повідомляє Bloomberg, європейські держави спільно з Україною розробляють план на 12 пунктів, що має на меті зупинити російську агресію та встановити умови припинення війни.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова до завершення війни, однак саме Росія перешкоджає дипломатичному врегулюванню та продовжує ухилятися від мирних рішень.

Про персону: Олексій Гетьман

Олексій Гетьман (народився 19 квітня 1962 року в Києві) – український військовий експерт і аналітик, майор Збройних сил України у відставці. Ветеран російсько-української війни. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну активно коментує події війни на радіо, телебаченні та інтернет-ресурсах. У 2012 і 2014 роках брав участь у виборах до Верховної Ради, але народним депутатом не став.

