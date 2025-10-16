Скільки триватимуть відключення світла в Україні: в Укренерго дали відповідь

Наразі в деяких областях екстрені відключення світла скасовані.

Скільки триватимуть відключення світла / колаж: Главред, фото: УНІАН

Аварійні відключення електроенергії в Україні можуть тривати ще протягом тижня, а в окремих регіонах навіть довше. Про це повідомив глава Укренерго Віталій Зайченко, передає РБК-Україна.

"З огляду на поточну ситуацію, стабілізувати її вдасться за тиждень", - йдеться у заяві.

Він також додав, що в цей період аварійні відключення в пікові періоди споживання можуть бути в окремих регіонах.

Відключення світла в Україні

Як відомо, зранку 16 жовтня в багатьох областях України почали запроваджувати графіки аварійних відключень світла.

Пізніше в ДТЕК повідомили, що екстрені відключення скасовано для Києва, Київщини та Дніпропетровщини.

"В разі змін будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі", - додали у відомстві.

Черги відключення світла / Інфографіка: Главред

Удари РФ по енергетиці

Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ, військовий експерт Олександр Мусієнко говорив, що ворог намагатиметься послабити українські позиції в енергетиці та створити проблеми з водо-, газо- та теплопостачанням.

Однак, на його думку, повністю занурити нашу країну в темряву на тривалий час росіянам не вдасться.

Генерація електроенергії / Інфографіка: Главред

Енергетика - останні новини

Як повідомляв Главред, 12 жовтня армія країни-агресора РФ атакувала об'єкти енергетичної та газотранспортної інфраструктури України. Унаслідок ударів РФ пошкоджень зазнали об'єкти енергетики в трьох областях.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжить захищати свою енергетику, зокрема, підготовано декілька планів.

Варто зауважити, що Росія змінила тактику ударів по Україні — тепер окупанти цілеспрямовано атакують енергетичну інфраструктуру та намагаються створити так звану "мертву зону" вздовж лінії фронту.

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

