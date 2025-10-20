Чи зникнуть відключення світла: Міненерго розповіло про ситуацію в енергосистемі

Міністерка енергетики повідомляє про завершення ремонтів і стабілізацію постачання електроенергії.

https://glavred.net/ukraine/ischeznut-li-otklyucheniya-sveta-minenergo-rasskazalo-o-situacii-v-energosisteme-10708079.html Посилання скопійоване

Зеленський тримає ситуацію в енергосистемі під контролем/ Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Коротко:

Часті атаки РФ ускладнюють роботу енергосистеми України

Найбільше постраждала Чернігівська область

Ремонтні роботи вже майже завершені

Президент Володимир Зеленський тримає на постійному контролі ситуацію в енергосистемі України через регулярні атаки на критичну інфраструктуру. Всі служби мобілізовані для мінімізації відключень світла.

За словами міністерки енергетики Світлани Гринчук, ситуація в енергосистемі наразі контрольована. Найскладніше становище – у Чернігівській області, куди російські війська спрямували значну кількість атак, намагаючись залишити людей без світла та, за даними ГУР, створити там "санітарну зону", – пише 24 Канал.

відео дня

Прогноз стабілізації

"Дуже сподіваємося, що за допомогою ремонтних робіт, які зараз завершуються, днями ситуація в Чернігівській області стабілізується", – зазначила міністерка.

Вночі російські удари торкнулися також Дніпропетровської та Харківської областей, проте кількість постраждалих споживачів була невеликою.

Гринчук додала, що через погодні умови споживання електроенергії в Україні зросло. Попри це, ремонтні роботи тривають і частина з них вже завершена, що найближчими днями дозволить збільшити генерацію та забезпечити стабільну роботу енергосистеми без аварійних відключень.

Черги відключень світла / Інфографіка: Главред

Експертна оцінка ситуації

За словами директора Центру дослідження енергетики Олександра Харченка, російські атаки не здатні спровокувати масштабні блекаути або критичні перебої на загальнодержавному рівні. Водночас експерт зазначає, що в смузі шириною 100–120 км від лінії бойового зіткнення або державного кордону аварійні відключення залишатимуться звичною практикою.

Відключення світла - новини за темою

Як повідомляв Главред, причиною аварійних відключень електроенергії в Україні став різкий стрибок споживання на тлі похолодання, технічні роботи на атомних станціях і наслідки атак РФ по енергетичній інфраструктурі.

Також експерти нагадують, що стан енергосистеми залишається складним і може змінюватися залежно від розвитку подій та стану інфраструктури. Споживачам радять стежити за офіційними повідомленнями обленерго у своєму регіоні, щоб своєчасно дізнаватися про графіки відключень та можливі зміни.

Експерт з міжнародних енергетичних питань і безпеки Михайло Гончар заявляв, що Росія змінила тактику і вибиває місцеві об'єкти енергетики в прикордонних і прифронтових регіонах, тобто на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Дніпропетровщині та Запоріжжі.

Читайте також:

Про персону: Світлана Гринчук Світлана Гринчук - заступник міністра енергетики України з 05 вересня 2023 року, зазначили у Міненергетики. Пані Гринчук є експертом у сфері енергетики, зміни клімату та захисту довкілля з досвідом роботи в Уряді України (Секретаріат КМУ, Міндовкілля), міжнародних фінансових інституціях (Світовий банк), міжнародних проєктах технічної допомоги (GIZ, USAID) та участі в переговорах у рамках ООН, Енергетичного Співтовариства, OECD тощо.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред