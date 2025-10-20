Чи зникнуть відключення світла: Міненерго розповіло про ситуацію в енергосистемі

Коротко:
- Часті атаки РФ ускладнюють роботу енергосистеми України
- Найбільше постраждала Чернігівська область
- Ремонтні роботи вже майже завершені
Президент Володимир Зеленський тримає на постійному контролі ситуацію в енергосистемі України через регулярні атаки на критичну інфраструктуру. Всі служби мобілізовані для мінімізації відключень світла.
За словами міністерки енергетики Світлани Гринчук, ситуація в енергосистемі наразі контрольована. Найскладніше становище – у Чернігівській області, куди російські війська спрямували значну кількість атак, намагаючись залишити людей без світла та, за даними ГУР, створити там "санітарну зону", – пише 24 Канал.
Прогноз стабілізації
"Дуже сподіваємося, що за допомогою ремонтних робіт, які зараз завершуються, днями ситуація в Чернігівській області стабілізується", – зазначила міністерка.
Вночі російські удари торкнулися також Дніпропетровської та Харківської областей, проте кількість постраждалих споживачів була невеликою.
Гринчук додала, що через погодні умови споживання електроенергії в Україні зросло. Попри це, ремонтні роботи тривають і частина з них вже завершена, що найближчими днями дозволить збільшити генерацію та забезпечити стабільну роботу енергосистеми без аварійних відключень.
Експертна оцінка ситуації
За словами директора Центру дослідження енергетики Олександра Харченка, російські атаки не здатні спровокувати масштабні блекаути або критичні перебої на загальнодержавному рівні. Водночас експерт зазначає, що в смузі шириною 100–120 км від лінії бойового зіткнення або державного кордону аварійні відключення залишатимуться звичною практикою.
Як повідомляв Главред, причиною аварійних відключень електроенергії в Україні став різкий стрибок споживання на тлі похолодання, технічні роботи на атомних станціях і наслідки атак РФ по енергетичній інфраструктурі.
Також експерти нагадують, що стан енергосистеми залишається складним і може змінюватися залежно від розвитку подій та стану інфраструктури. Споживачам радять стежити за офіційними повідомленнями обленерго у своєму регіоні, щоб своєчасно дізнаватися про графіки відключень та можливі зміни.
Експерт з міжнародних енергетичних питань і безпеки Михайло Гончар заявляв, що Росія змінила тактику і вибиває місцеві об'єкти енергетики в прикордонних і прифронтових регіонах, тобто на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Дніпропетровщині та Запоріжжі.
