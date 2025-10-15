Рус
Відключення світла в Україні: директор ЦДЕ розкрив причини і зробив прогноз на зиму

Руслана Заклінська
15 жовтня 2025, 23:22
Олександр Харченко попередив, що українцям уже зараз слід економити електроенергію.
Яка прична аварійних відключень / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Головне:

  • Аварійні відключення спричинило похолодання, ремонти АЕС та ремонт ТЕС
  • Імпорт електроенергії ще не запущено в потрібних обсягах
  • Зима буде складною

Причиною аварійних відключень електроенергії в Україні став різкий стрибок споживання на тлі похолодання, технічні роботи на атомних станціях і наслідки атак РФ по енергетичній інфраструктурі. Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

"Різке зростання споживання в ситуації, коли не всі атомні енергоблоки в роботі (два завершують ремонти), а частина теплової генерації пошкоджена останніми атаками, в тому числі в найбільш дефіцитних регіонах, привели до графіків аварійних відключень", - написав Харченко.

За його словами, європейські сусіди України наразі теж мають обмежені можливості для аварійної допомоги - споживання електроенергії у них зросло через аналогічне похолодання. Комерційний імпорт також поки що не запущений у необхідних обсягах, адже енергетики не очікували такого стрімкого навантаження вже в середині жовтня.

"Зима буде складною і пригадувати про економію електроенергії вже треба починати", - зазначив Харченко.

Водночас Укренерго пояснювало, що причиною аварійних відключень є наслідки попередніх російських атак на енергетичну інфраструктуру. За словами енергетиків, в усіх постраждалих від обстрілів регіонах тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Коли аварійні відключення скасували

Близько 22:40 ДТЕК повідомило про скасування графіків аварійних відключень у Києві, Київській, Дніпропетровській та Одеський областях. За даними Львівобленерго, НЕК "Укренерго" наказало припинити застосування графіків аварійних відключень.

"В термін до 30 хв електропостачання всім споживачам буде відновлено", - йдеться у повідомленні.

Чи варто готуватися до блекаутів - думка експерта

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", фахівець із міжнародних енергетичних питань і безпеки Михайло Гончар поділився в інтерв'ю Главреду прогнозом щодо стану української енергетики восени та взимку і дав оцінку ризику блекаутів.

За його словами, Росія змінила тактику ударів, зосередившись на локальних об’єктах енергетики у прикордонних та прифронтових регіонах. Під прцілом РФ - Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська та Запорізька області.

Аварійні відключення в Україні - що відомо

Нагадаємо, 10 жовтня російські війська завдали масованого удару по енергосистемі України, унаслідок якого лише в Києві без світла залишилися понад 800 тисяч абонентів. Нові аварійні відключення, що відбулися цієї середи, охопили всю територію України, окрім Донеччини та частини Чернігівщини.

Колишня міністерка енергетики Ольга Буславець уточнила у коментарі Інтерфакс-Україна, що через атаки РФ дві теплові електростанції на Лівобережжі повністю зупинені, а Київські ТЕЦ втратили близько 300 МВт потужності. Крім того, Рівненська АЕС не запустила один з енергоблоків у запланований термін, його планують ввести в експлуатацію наприкінці тижня.

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський попередив, що через нові російські удари по енергетичній інфраструктурі в Україні можливі перебої з електропостачанням. За його словами, держава готова розпочати імпорт електроенергії з ЄС у разі потреби.

Читайте також:

Про песрону: Олександр Харченко

Директор Центру досліджень енергетики. Експерт з питань енергетики. Публікує аналізи та прогнози розвитку ситуації в енергетичній сфері в ряді провідних ЗМІ України.

